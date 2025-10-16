Per essere carico di energia questo autunno devi inserire questi cibi nella dieta: ti sentirai come nuovo. – (viagginews.com)

Il calo delle temperature, il vento e l’umidità tipici dell’autunno possono indebolire chiunque. Con questi cibi però puoi riprendere subito le forze.

Dopo i mesi estivi in cui la giornata sembra non finire mai e ci si sente più energici e attivi ormai è ottobre inoltrato. Al mattino quando fuori ci sono foschia e un vento fresco ad accogliere chi va al lavoro, e inizia a farsi più difficile emergere da sotto le coperte. Non è strano sentirsi più stanchi e svogliati, perché sono gli effetti tipici del cambio di stagione sull’organismo.

Per riacquistare l’energia bisogna partire da una routine regolare, che permetta di trovare un certo equilibrio. Se consideriamo che questo è anche il periodo in cui compaiono i primi virus influenzali è facile ammalarsi se non si agisce di conseguenza. Ma dormire a sufficienza e fare movimento non bastano da soli, perché tutto parte dall’alimentazione.

In autunno si iniziano già a preferire cibi più sostanziosi, ma non basta aumentare le calorie per avere una marcia in più. Per affrontare le giornate più fredde e rinforzare il sistema immunitario ci sono degli alleati naturali leggeri ma nutrienti. Durante ottobre e novembre consumarli a livello quotidiano può davvero fare la differenza.

I cibi che rinforzano il sistema immunitario

Il freddo per i più golosi significa cioccolata calda e dolci, ma ogni tanto per merenda o dessert meglio preferire un po’ di melagrana. Per chi non ama mangiarne i chicchi si può sempre optare per berne il succo fresco a colazione, ricco di vitamina C e polifenoli. Il succo contiene anche una buona dose di potassio, che aiuta a regolare la pressione del sangue in chi ha valori sopra la media.

Per ridurre le infiammazioni alle mucose nasali niente meglio di un piatto a base di zucca. Usata per preparare una crema o cotta al vapore e condita con un po’ d’olio non deve mancare in tavola in questo periodo. Grazie al suo contenuto di vitamina A inoltre tutela la salute della pelle, che tende a screpolarsi facilmente quando inizia a fare freddo.

Dato che anche i problemi di digestione sono dietro l’angolo con i virus intestinali meglio proteggersi portando in tavola cavoli e broccoli. Per contrastare la stanchezza serve anche il giusto apporto di magnesio e zinco, che possiamo trovare nella frutta secca come arachidi, nocciole e legumi.