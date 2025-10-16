Passeggi tra gli alberi e all’improvviso sei circondato dai conigli: ecco i 3 parchi più magici d’Italia – viagginews.com

Vi piacerebbe passeggiare nella natura e trovarvi circondati da simpatici animali selvatici? Allora questi luoghi fanno al caso vostro.

Dopo una settimana stressante, magari in città, non tutti hanno voglia di passare il proprio tempo libero tra la folla dei centri commerciali o i soliti quartieri sotto casa. C’è chi preferisce staccare la spina, mettersi in auto, prendere un treno e partire. Non per un viaggio lungo, ma anche solo per una breve fuga in un luogo ricco di bellezza, dove gli animali scorrazzano liberi e la natura si manifesta senza troppi filtri.

Questi luoghi non sono solo scene di una fiaba: esistono davvero, e si trovano in diversi parchi naturali che, pur curati e gestiti dall’uomo, conservano intatta la loro tranquillità. Posti ideali da visitare da soli o in compagnia dei bambini.

E visto che spesso li vediamo spuntare sui social senza farci troppo caso, abbiamo raccolto per voi tre parchi meravigliosi, dove i conigli – e non solo loro – sembrano essere i veri padroni di casa.

Tre parchi che sembrano normali, finché non spuntano i conigli

Il primo lo incontri a Vicenza. In pieno centro, a due passi da tutto, c’è un parco che sembra messo lì per rallentare i pensieri. Si chiama Parco Querini, ma potrebbe tranquillamente chiamarsi ‘parco del silenzio gentile’.

Prati larghi, alberi eleganti, un tempietto bianco nel mezzo dello stagno e una calma che ti mette in modalità pausa anche se non l’avevi chiesto. E poi – se va bene – arrivano loro. I conigli. Piccoli, liberi, silenziosi. Spuntano tra le siepi, si rincorrono sul prato e, per qualche secondo, ti senti dentro una scena che nessuno aveva programmato per te.

Il secondo lo trovi ad Arenzano, in Liguria. Qui la scenografia è un po’ più teatrale: villa storica, serre liberty, pavoni in posa, tartarughe che galleggiano lente nei laghetti. Tutto troppo bello per essere vero, ma è reale. E se ci vai nei momenti giusti – magari al mattino presto o nel pomeriggio tardi – potresti vedere anche i conigli. Non si annunciano, non fanno show. Semplicemente, ci sono. Ti guardano e scompaiono, lasciandoti il dubbio se li hai visti davvero.

Il terzo è a Forlì, e qui il dubbio non c’è. Al Parco Franco Agosto c’è una vera e propria collina dei conigli. Vive, affollata, a tratti quasi surreale. È il posto dove, più che sperare di vederli, ti ritrovi a scansarli con attenzione. Saltano fuori dalle buche, attraversano i sentieri, ti fissano mentre ti siedi su una panchina. E tu resti lì, un po’ bambino, un po’ visitatore fortunato.