La focaccia di zucca di Casa Pappagallo ha una marcia in più: semplice e pazzesca!

Volete stupire gli ospiti con una focaccia di zucca speciale? Seguite la ricetta di Casa Pappagallo, ha una marcia in più.

In 30 minuti si preparare una focaccia prelibata, una ricetta semplice da realizzare ma con un gusto che stupisce. Lo chef creator Luca Pappagallo spopola sul web con proposte facili e golose, perfette da replicare in casa. Tra le tante in vista di Halloween abbiamo scelto una bontà con la zucca come protagonista.

Preparatevi a sentire un buon profumo di zucca e focaccia in cucina. Una ricetta perfetta per il mese di ottobre, sana e buonissima. La zucca è una fonte naturale di fibre, un ortaggio con qualità antiossidanti e povero di calorie che può diventare protagonista di tantissime ricette. Paste fresche, biscotti, torte, focacce, tra ottobre e novembre i patti si colorano di arancione e sono una delizia per gli occhi e per il palato.

Se non siete ancora convinti continuiamo con qualche altro beneficio. La zucca è ricca di acqua, aiuta a ridurre il colesterolo, protegge il cuore, ha tanto carotene utile per la produzione di vitamina A, ha proprietà diuretiche e calmanti. Ma per scoprire quanto è buona la zucca non servono parole, basta assaggiare la ricetta che Luca Pappagallo ha descritto nel suo canale YouTube Casa Pappagallo.

La ricetta della focaccia con zucca di Pappagallo

Semplice da realizzare, morbida all’interno e croccante fuori, gusto pazzesco, sembrerebbe che la focaccia alla zucca di Luca Pappagallo non abbia difetti. Se non vedete l’ora di scoprirlo preparate gli ingredienti e rimboccatevi le maniche. C’è un impasto da preparare e infornare!

INGREDIENTI

1 chilo di zucca (300 grammi di polpa)

500 grammi di farina 0

80 grammi di latte

10 grammi di miele

5 grammi di lievito di birra fresco

2 cucchiaini di zucchero

olio evo

sale

25 grammi di acqua.

PREPARAZIONE

Tagliate la zucca in pezzi medio-grandi, togliete i semi e mettete i pezzi su una placca con carta forno mettendo la parte della buccia a contatto con la teglia. Mettete in forno statico preriscaldato a 190° e fate cuocere per 60 minuti o fino a quando la polpa sarà tenera. Togliete la zucca cotta dal forno e lasciatela raffreddare poi prelevate la polpa. Mettete la polpa in un setaccio e passatela. Trasferite la polpa nella ciotola della planetaria e aggiungete farina, latte, 15 grammi di olio evo, miele e il lievito sciolto con un paio di cucchiaini di zucchero. Impastate con il gancio. Salate quando l’impasto inizierà ad essere legato. Continuate per minimo 5 minuti a velocità moderata. Formate una palla con l’impasto e mettetela in un recipiente con della pellicola e praticate dei fori per far passare l’aria. Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare l’impasto fino a farlo raddoppiare. Trasferite l’impasto in una teglia 27×34 cm alta 8 cm precedentemente unta con olio e stendetelo. Praticate fessure con i polpastrelli e fate lievitare per altri 30/40 minuti. Cuocete in forno statico preriscaldato a 250° per 10/15 minuti.

Servite calda con formaggio e affettato, sarà una vera bontà oppure come consiglia Luca Pappagallo farcitela con salsiccia o gorgonzola.