Alla scoperta delle location in cui è stata girata la fiction con Paola Cortellesi: tra vicoli misteriosi e piazze spettacolari

Sono stati finalmente svelati i luoghi in cui è stata girata la fiction con Paola Cortellesi: scopri dove si trovano e come raggiungerli

Chi ha visto la serie noir italiana “Petra” ha potuto assistere a una Paola Cortellesi inedita che veste i panni di un’ispettrice di polizia, mentre si aggira per luoghi e location che parlano da sole. Fino a poco tempo fa, molti dei posti che nelle prime stagioni hanno lasciato senza parole i telespettatori non erano stati ancora rivelati.

Alcune scene iconiche sono state girate in luoghi che sembravano fuori dal tempo, quasi “costruiti” appositamente per girare la serie. Si tratta, in realtà, di scenografie realmente esistenti, capaci di creare atmosfere talmente affascinanti da farle apparire irreali. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo subito in che città si trovano i posti in cui si sviluppa la storia di Petra.

I luoghi in cui la protagonista si sposta rappresentano tre città italiane molto importanti e, al contempo, raccontano la storia di Petra. Sono specchi in cui la donna si riflette mettendosi in discussione.

Paola Cortellesi: “Non so come si evolverà la storia di Petra”

Di recente, Paola Cortellesi ha presentato in conferenza stampa a Roma la nuova stagione della serie in onda dall’8 ottobre su Sky e NOWTv. In quell’occasione ha dichiarato: “Non riesco a immaginare Petra senza Genova, non so come si evolverà la storia ma la serie è radicata lì. Petra è una donna romana che ormai vive in quella città, Genova è casa sua”.

La città di Fabrizio De André e di Luigi Tenco è sicuramente la prima vera scenografia della serie. Con i suoi luoghi Petra ha un legame viscerale, li vive e li attraversa cogliendone i tratti enigmatici e affascinanti. Nella terza stagione, Genova non sarà soltanto una cornice degli eventi che interesseranno l’ispettrice, ma con le sue strade misteriose guiderà Petra nelle sue indagini.

Le altre città in cui la protagonista dovrà confrontarsi sono Palermo e Roma. Sarà in questi luoghi che Petra dovrà rivivere le sue scelte, le sue ferite. Non solo Genova, quindi, anche le calde piazze della città siciliana e la complessa vastità della capitale racconteranno le trasformazioni e l’interiorità di Petra. Nella nuova stagione i telespettatori non assisteranno a un semplice noir, ma vivranno insieme alla protagonista, la sua riscoperta interiore.

Ogni luogo, piazza o strada racconteranno qualcosa della sua persona. Tre città incantevoli che delineeranno una narrazione che va ben oltre gli eventi e i casi dell’ispettrice, condensandosi in immagini sempre più rappresentative della sua vita interiore. Non vi resta che godere del viaggio, già cominciato, tra i vicoli, il porto e i salotti delle case borghesi della città ligure.