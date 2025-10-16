2 acconciature in voga a ottobre 2025 e adatte a tutte le occasioni, sia eleganti che casual – viagginews.com

Sei alla ricerca di una nuova acconciatura adatta a tutte le occasioni? Scopriamone due in voga in questo periodo.

Con l’arrivo dell’autunno 2025, le tendenze capelli confermano un gusto sofisticato ma al tempo stesso vivace, puntando su tagli e styling versatili, capaci di adattarsi a momenti eleganti e a situazioni quotidiane.

Due acconciature in particolare si distinguono per la loro capacità di unire stile, praticità e adattabilità: le curtain bangs abbinate a onde naturali e il taglio shag scolpito nella sua variante più soft. Scopriamo insieme perché sono così richieste in questa stagione.

2 acconciature in voga a ottobre 2025: curtain bangs

La prima proposta, frangia a tendina con onde naturali, è una combinazione che continua a conquistare consensi. Le curtain bangs, leggere e morbide, incorniciano il viso in modo delicato, donando carattere senza risultare eccessivamente impegnative.

Le onde naturali, conosciute anche come fairy waves, contribuiscono a creare un effetto romantico e arioso, ideale per valorizzare capelli lunghi o medi. Questa acconciatura si adatta a molte tipologie di capelli, sia lisci che desiderano più movimento, sia mossi naturali che vogliono esaltare la propria texture. Anche chi ha una chioma più spessa può trarne beneficio, ottenendo un effetto fluido e dinamico.

Nel contesto di un’occasione elegante, è sufficiente realizzare onde definite con un ferro di media larghezza, lucidare le lunghezze con un prodotto brillante e sistemare la frangia con delicatezza ai lati. Per un look più casual, si può lasciare asciugare i capelli al naturale oppure con un diffusore, applicando uno spray texturizzante che enfatizzi il movimento spontaneo. La frangia a tendina, inoltre, è estremamente flessibile: si può spostare lateralmente o dietro le orecchie, adattandosi facilmente a ogni situazione.

Questa acconciatura valorizza in particolare i visi ovali, a cuore e rotondi, grazie alla capacità della frangia di bilanciare i volumi. Sebbene sia ideale su capelli medio-lunghi, può essere realizzata anche su lunghezze più corte, mantenendo intatto il suo fascino.

Shag scolpito

La seconda tendenza del momento è lo shag scolpito, evoluzione raffinata del celebre taglio scalato anni ’70. A differenza delle versioni più disordinate del passato, oggi lo sculpted shag punta su una struttura definita e su una texture curata, con ciocche stratificate che creano movimento senza rinunciare all’eleganza. La variante soft shag, più morbida e disinvolta, è perfetta per chi desidera un look dallo stile rilassato ma ricco di personalità.

Per una serata elegante, si possono modellare le ciocche anteriori con un ferro piatto, creando onde leggere e direzionate, mentre un velo di prodotto lucidante aggiunge un tocco sofisticato. In versione più casual, basta utilizzare mousse leggere o spray salini, lavorando i capelli con le dita per ottenere un effetto volutamente imperfetto ma chic. Un ciuffo più lungo, portato lateralmente, completa il look rendendolo ancora più moderno.