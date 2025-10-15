Vita da single? Da oggi puoi richiedere l’agevolazione per sostenere tutte le spese – Viagginews.com

Sei single e non puoi sostenere tutte le spese? Da oggi puoi richiedere l’agevolazione pensata per risolvere il problema.

In una società dove il caro vita è ormai una tematica centrale, l’essere single può rivelarsi complesso per chi deve sostenere tutte le spese in solitaria. In una lista infinta caratterizzata dall’affitto o il mutuo di casa, le bollette, la spesa settimanale e il costo dei mezzi, sostenere ogni singola voce senza il supporto di un partner può essere difficile.

Essere single e abitare da soli oggi, difatti, risulta essere un vero e proprio lusso che pochi possono permettersi. Che sia per scelta o per necessità, vivere senza un partner e quindi un supporto ulteriore alle spese quotidiane, si è trasformata in una sfida accessibile a pochi.

In questa situazione, difatti, sono in molti a scegliere di tornare presso le residenze familiari, alla ricerca di un sostegno economico da parte dei genitori o dei parenti più vicini. Nelle ultime ore, tuttavia, un nuovo sostegno può rivelarsi la soluzione definitiva ad una situazione sempre più presente.

Costi da single: da oggi puoi richiedere questa agevolazione

Parallelamente ai bonus pensati per agevolare i nuclei familiari più numerosi, da oggi è possibile richiedere l’agevolazione per i micro-nuclei o per chi vive da solo. Tra questi, il Fringe benefit, è il nuovo strumento pensato per sostenere i lavoratori single o in coppia con o senza figli. Attualmente previsto per i periodi di imposta dal 2025 al 2027, può essere richiesta fino a 2.000 euro ai lavoratori dipendenti con figli, mentre si ferma a 1.000 euro per i single.

Nella lista, inoltre, segue il bonus sociale bollette per i single e le coppie senza figli. Con un valore aggiornato ISEE fino a 9.530 euro, i single possono richiedere l’agevolazione per sostenere le spese mensili di bollette di luce e gas. Il bonus verrà accreditato direttamente sulla bolletta, senza necessariamente presentare la domanda presso il sito web dell’INPS o gli sportelli fisici.

Per quanto riguarda l’affitto, invece, è possibile richiedere il bonus dedicato ai neoassunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025 i quali devono trasferirsi lontano da casa per motivi di lavoro. La misura, pensata per incoraggiare la mobilità all’interno del Paese, prevede l’erogazione del rimborso spese per l’affitto e la manutenzione della casa fino ad un massimo di 5.000 euro all’anno.