Due zuppe autunnali calde e buone che rafforzano il sistema immunitario: previeni l’influenza a tavola

Prepariamo le zuppe autunnali con lo scopo di rafforzare il sistema immunitario e tenere lontana l’influenza.

Siamo solo ad ottobre ma già sono numerosi i casi di influenza stagionale, polmoniti, Covid, influenza intestinale. Dobbiamo proteggere il nostro corpo dai virus e per dargli gli strumenti giusti partiamo dall’alimentazione. A tavola, infatti, si costruiscono le basi per rimanere in salute.

Dobbiamo scongiurare il rischio di malanni di stagione rafforzando il sistema immunitario. Lo stile di vita adottato deve essere sano, bisogna svolgere attività fisica, dormire a sufficienza, evitare fumo e alcol, meditare per gestire lo stress, effettuare controlli medici periodici e seguire una dieta varia ed equilibrata.

L’obiettivo è introdurre nel corpo minerali, vitamine, fibre assumendo cereali, pesce azzurro, legumi, frutta e verdura. L’idratazione pure è fondamentale con i soliti due litri di acqua al giorno. Abbiamo tanti compiti, dunque, per dare al nostro organismo gli strumenti adatti a contrastare i malanni di stagione. Serve un sistema immunitario forte, come detto, ma come rendere il tutto più piacevole? Semplicemente preparando ricette gustose e salutari come le due zuppe che stiamo per proporvi.

Due zuppe per affrontare l’inverno con un sorriso

Contro i mali di stagione servono vitamina C, flavonoidi, Omega 3 e tante altre sostanze naturali che si assumono con l’alimentazione. Una prima zuppa si prepara con pomodoro e curcuma. Va tritata la cipolla (proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche) molto finemente e fatta appassire con uno spicchio d’aglio e olio.

Una volta pronta si toglie l’aglio e si aggiungono pomodori tagliati a metà con 4 cucchiaini di curcuma in polvere. Si mescola e sfuma con aceto di mele. Poi si unisce la passata di pomodoro, un paio di mestoli di brodo vegetale e si lascia cuocere. Infine la zuppa va salata e pepata, guarnita con basilico, semi di lino e mandorle e mangiata con i crostini di pane.

Una seconda gustosa e sana zuppa è preparata con cicoria e broccoli. Si inizia dal brodo vegetale con carota, sedano, patata e due piccole cipolle. Nel frattempo si monda un chilo di cicoria e si lessa in acqua salata. Stessa cosa per il broccolo. Vanno lessati separatamente per non perderne le proprietà.

Poi si taglia a rondelle un’altra cipolla e si fa appassire a fuoco lento in un tegame con olio e zenzero a fettine. Una volta che la cicoria sarà pronta si mette nel tegame con la cipolla aggiungendo due mestoli di brodo vegetale. Il passo successivo è aggiungere il broccolo e cuocere il tutto mettendo altro brodo se necessario. Il pane tostato è perfetto per accompagnare questa zuppa autunnale.