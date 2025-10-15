Bonus auto, finalmente anche per benzina ed ibrido ma massimo 10.000 euro: parte adesso

L’ecobonus 2025 ha attirato l’attenzione delle case automobilistiche che ora stanno lanciano per proprio conto specifiche offerte.

Mentre si contano le ore per l’avvio dell’ecobonus 2025 -la piattaforma Sogei sul sito del Ministero dell’Ambiente sarà attiva dal 15 ottobre al 30 giugno 2026- arrivano anche diversi incentivi da quelli statali. Sono le case automobilistiche che provano a rilanciare il settore offrendo incentivi anche per l’acquisto di auto ibride.

L’ecobonus 2025 non sarà per tutti. Intanto è riservato solo per l’acquisto di auto elettriche con una rottamazione che prevede il ritiro di auto fino ad euro 5. L’obiettivo è di provare a rinnovare il parco auto italiano ancora troppo ancorato ad auto inquinanti. Potranno accedervi sia privati che piccole imprese, ma bisognerà rispettare determinati criteri.

Questi ultimi non valgono, invece, per gli incentivi messi a disposizione dalle case automobilistiche che pure sono tornate ad offrire forme diverse di rottamazione. Una delle ultime in ordine di tempo è Opel che ha lanciato il suo personale bonus rottamazione, includendo anche quelle motorizzazione che sono state invece escluse dagli incentivi statali.

Bonus rottamazione, tutto quello che c’è da sapere

Stando al successo ottenuto con l’incentivo di settembre dedicato solo alla Corsa, Opel ha deciso di estendere il bonus rottamazione su tutta la gamma di veicoli.

Con questo nuovo Bonus Rottamazione, Opel propone sconti fino a 10mila euro su Opel Grandland, in questo modo si può acquistare il SUV a partire da 26.000 euro con una rata da 179 euro al mese a partire da gennaio 2026.

Ovviamente non c’è solo Grandland, gli incentivi valgono anche per gli altri modelli: da Frontera con motore Hibrid da 110 CV proposta 21.950 con rottamazione e finanziamento. In caso di versione elettrica poi la rata parte dai 79 senza nessun anticipo. La Opel Mokka con motore a benzina 136 CV il listino va dai 19.500 euro con rottamazione e finanziamento che arrivano a 7.200 euro. Questa, nel caso della versione elettrica e con incintivi statali ha una rata di partenza di 149 euro senza anticipo.

Infine, l’Opel Astra disponibile in vari modelli di alimentazione, con il bonus rottamazione si potrà acquistarla a partire da 23.450 euro con una rata di 149 euro al mese.

A differenza degli incentivi statali che tengono conto dell’ISEE, in incentivi privati di questo tipo non è necessario rientrare in nessuna fascia di reddito, né tanto meso presentare l’Indicatore economico. Per accedere al bonus è necessario consultare la pagina dedicata sul sito di Opel, qui si potrà scaricare un voucher da presentare poi in concessionaria.