3 città italiane bellissime ma economiche per i tuoi viaggi ad ottobre 2025 – viagginews.com

Sai che ci sono città italiane meno battute dal turismo internazionale che sanno regalare un’esperienza autentica, bella e accessibile? Scopriamone 3 bellissime ed economiche.

L’autunno è un momento ideale per viaggiare in Italia: il clima è mite, le folle estive sono ormai un ricordo e i prezzi di hotel e trasporti tendono a calare. Ottobre, in particolare, è perfetto per scoprire città ricche di fascino e storia, senza l’assillo dei costi elevati.

Ecco tre destinazioni italiane che uniscono bellezza, cultura e convenienza, perfette per un viaggio autunnale.

3 città italiane bellissime ma economiche

Nel cuore verde dell’Umbria, Perugia è spesso trascurata rispetto ad altre città d’arte, ma offre un concentrato di storia, cultura e gastronomia a prezzi molto competitivi. Il centro storico, arroccato su una collina, è un intreccio di strade medievali, archi, scalinate e palazzi storici. In ottobre, Perugia ospita l’Eurochocolate, un evento internazionale dedicato al cioccolato che attira migliaia di visitatori, ma mantiene comunque un’atmosfera vivibile.

Anche in questa città, mangiare bene costa poco: con 15-18 euro si cena in trattorie tipiche. I trasporti sono efficienti e i treni regionali collegano facilmente Perugia a Firenze, Roma o Assisi. Le strutture ricettive offrono prezzi competitivi: una camera doppia in centro può costare 50 euro a notte.

Situata nel cuore del Salento, Lecce è una gemma architettonica che molti paragonano a Firenze per la sua eleganza artistica, ma con costi decisamente più bassi. Le sue chiese barocche, il centro storico pedonale, le piazze vivaci e l’atmosfera rilassata la rendono una delle città più belle del sud Italia. In ottobre, le temperature sono ancora piacevoli (intorno ai 22-24°C) e si può girare tranquillamente a piedi, senza l’afa estiva né la calca turistica.

Mangiare a Lecce è anche molto conveniente: si può fare una cena completa con piatti tipici come la “puccia” salentina o le orecchiette alle cime di rapa spendendo meno di 20 euro. Gli alloggi, soprattutto B&B e case vacanza, hanno tariffe intorno ai 40-60 euro a notte per una doppia. Un soggiorno di 2-3 giorni può costare meno di un weekend in una città del nord.

Cagliari, capoluogo della Sardegna, è una città sorprendentemente ricca di fascino, con il vantaggio di essere molto più economica in ottobre rispetto all’alta stagione estiva. Con voli low cost ancora attivi fino alla fine del mese, raggiungerla è semplice e accessibile. Il clima resta mite e spesso si può ancora passeggiare in spiaggia o pranzare all’aperto.

Il quartiere di Castello, con le sue stradine acciottolate e i panorami mozzafiato, è il cuore storico della città. Da non perdere il Poetto, una lunga spiaggia cittadina, e il Parco di Molentargius, dove si possono ammirare i fenicotteri rosa. Cagliari è anche una meta enogastronomica interessante, con piatti locali a base di pesce e vini bianchi sardi. Un pasto completo costa intorno ai 20 euro, e si trovano facilmente alloggi sotto i 60 euro a notte.