La tua anima gemella si merita un weekend romantico: c’è un posto dove si dorme sugli alberi e i pony pascolano in giardino

Esiste un luogo dove, al posto delle camere di lusso, si può soggiornare in una casetta sull’albero, guardare le stelle e passare le giornate con i pony.

Quando la routine si fa dura, i duri fanno le valigie e scappano, anche solo per una notte. Detta così sembra una fuga dai problemi, ma la verità è che non c’è nulla di più rigenerante che trascorrere del tempo in un luogo fiabesco – magari in compagnia della propria anima gemella. Sì, perché l’amore va coltivato nel tempo e, non meno importante, coccolato.

Per chi sa quanto sia prezioso ritagliarsi del tempo di qualità insieme, esiste un posto dove quelle quattro mura diventano speciali, perché immerse nella natura, quella bella. In luoghi come questo non troveremo finestre affacciate sulla città, ma un parco incantato, illuminato da lucine artificiali e da quelle che arrivano dal cielo.

Possiamo scegliere se dormire su un’amaca, fare aperitivo in una vasca idromassaggio o semplicemente restare ad ascoltare il silenzio, mentre a pochi passi da noi pascolano dolcissimi pony. Un sogno a occhi aperti, direte. Eppure esiste davvero – ed è più vicino di quanto si pensi.

Un soggiorno da favola nella casetta sull’albero più magica d’Italia

Se ne parla tanto, ma non abbastanza come meriterebbe. Facendo un salto su Instagram, ironia della sorte, ci siamo imbattuti in un video pazzesco (che presto vi mostreremo) e che in pochi secondi racchiude tutta la magia di questo posto. Più che un hotel, sembra un giardino nel bosco – curato, accogliente, romantico – pensato per chi vuole sentirsi coccolato dalla natura senza rinunciare al comfort.

Tutto qui trasmette un’atmosfera intima, quasi fiabesca. E anche se qualcuno fa notare che con la stessa cifra si potrebbe dormire in un hotel di lusso, l’esperienza non è minimamente paragonabile. Qui si dorme sospesi tra gli alberi, circondati dal profumo del legno e dal silenzio, mentre al mattino i pony pascolano davvero nel giardino.

La cosa incredibile è che questo angolo di paradiso non si trova dall’altra parte del mondo, ma in Italia – ad Azzate, a pochi chilometri da Varese e neanche un’ora da Milano. Si chiama Ghiringhelli Glamping e fa parte del parco di Villa Ghiringhelli, una dimora storica immersa nel verde.

Qui si può scegliere tra diverse sistemazioni. La più scenografica è senza dubbio la Tree House, una casetta sospesa a due metri da terra con bagno privato, colazione in camera e vista sul parco. Ma c’è anche la Sky Dome, una cupola trasparente dove si può dormire sotto le stelle, riscaldati e in totale comfort. Entrambe immerse nel verde, entrambe con la sensazione di essere lontanissimi da tutto, pur restando vicini a casa.

Il costo è di 250€ a notte dal lunedì al giovedì e 300€ nei weekend. Non è tra i soggiorni più economici, ma li vale tutti, specialmente se si vuole fare un regalo speciale alla propria dolce metà. Perché alla fine, certi posti non si scelgono per dormire. Si scelgono per ricordare – e per ritrovarsi.