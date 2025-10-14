In Toscana c’è un castello che sembra uscito da una fiaba Disney: passaggi nascosti e stanze segrete ti lasceranno senza parole

A soli 30 km da Firenze c’è un castello meraviglioso, unico nel suo genere. Un capolavoro di architettura moresca che si trova solo qui.

Le bellezze artistiche della Toscana non si riducono solo alle città principali e più conosciute. Firenze, Lucca, Siena, Pisa rappresentano sicuramente la percentuale più alta di attrazioni, ma se ci si spinge verso la provincia si riescono a trovare scrigni preziosi di bellezza. Per esempio, a 30 km dal capoluogo toscano si trova un castello davvero unico in tutta Italia.

Stiamo parlando del castello di Sommezzano, una struttura la cui costruzione è iniziata nel 1605 e che ha richiesto più di 200 anni per il completamento. Il castello si trova nel piccolo comune di Reggello nella città metropolitana di Firenze.

Circondato da un ampio parco questo castello rappresenta un esempio unico in Italia di architettura moresca. L’edificio come si presenta oggi ha una prevalenza di stile orientale frutto del lavoro di restaurazione effettuato nell’Ottocento su di una fattoria voluta dalla famiglia Xiemenes d’Aragona. Nei secoli il castello è appartenuto a diverse importanti famiglie, passando anche per le mani dei Medici fino appunto agli Xiemenes d’Aragona che l’hanno posseduto fino agli inizi del Novecento, quando l’ultimo erede è morto.

Castello di Sommezzano, il castello fiabesco dal passato turbolento e futuro incerto

Più che nelle fattezze esterne è entrando nel castello che si ha l’impressione di varcare un portare che conduce ad un mondo diverso, fiabesco. Tutto merito dei mosaici in ceramica, delle variopinte fantasie geometriche e dei bassorilievi che compongono gli interni. Entrare significa trovare in Italia tracce dei meravigliosi edifici orientalisti che si possono trovare in Kazakistan e Uzbekistan.

Tutto merito del visionario Marchese Ferdinando che volle esprimere proprio nel castello di Sommezzano la sua passione per lo stile orientale a cui si mescolano frasi in latino e italiano.

Non è un caso che negli anni il castello sia diventato il set anche cinematografico: da Il fiore de Le Mille e una notte di Pasolini fino a Il Racconto dei Racconti di Garrone e alla recentissima serie Sandokan produzione Rai non ancora trasmessa.

Il castello però ha anche vissuto un Novecento burrascoso. Dopo la morte dell’ultimo erede nel 1916, l’edificio è stato convertito anche in hotel di lusso, tuttavia è finito più volte all’asta per i problemi di liquidità che i vari proprietari hanno dovuto affrontare. Oggi il castello di Sommezzano è visibile solo dall’esterno, le visite all’interno di questa meravigliosa opera architettonica sono purtroppo ferma da anni e il futuro resta incerto.