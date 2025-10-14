I borghi spettrali in Italia per vivere un Halloween di vera paura!

Per Halloween scegliete una gita fuori porta in uno dei borghi spettrali da visitare in Italia. Sarà una notte di vera paura.

Se volete festeggiare realmente Halloween addobbare la casa con zucche, fantasmini e pipistrelli non basta. Scegliete una meta misteriosa dove leggende e storie di fantasmi la notte del 31 ottobre diventeranno particolarmente inquietanti. Sarà un’esperienza unica e indimenticabile.

Lungo tutto il territorio italiano si trovano borghi misteriosi, con stradine spaventose e castelli terrificanti. Luoghi legati a leggende e racconti di paura, perfetti per passare il weekend di Halloween. Il 31 ottobre quest’anno cade di venerdì, giornata ideale per dedicarsi ad esperienze da brividi e adrenaliniche. In Italia c’è solo l’imbarazzo della scelta.

A Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara c’è, ad esempio, il castello di Malaspina. Un maniero imponente che si pensa ospiti il fantasma di Bianca Maria Aloisa Malaspina. Cosa si può volere di più ad Halloween della combinazione castello e fantasma? Si ritrova anche a Duino, vicino Trieste. La pietra bianca che si vede sotto le mura si dice sia la Dama Bianca gettata in mare del crudele marito.

Giriamo l’Italia alla ricerca del borgo perfetto per Halloween

A San Leo si narra che i visitatori possano avvertire una strana presenza, il Conto di Cagliostro solito aggirarsi nel castello del borgo per cercare giustizia. Siamo nell’entroterra di Rimini e l’atmosfera è ricca di suspance ma la vera adrenalina si può trovare presso le rovine di Canale Monterano, nel Lazio. Un borgo abbandonato dove il silenzio interrotto solo dal vento rendono il luogo misteriosamente spaventoso. Vi sono state girate alcune scene del Marchese del Grillo.

Da brividi anche il borgo delle streghe, Triora in Liguria. Famoso per i processi alle streghe del 1587 che hanno causato la morte di tante donne accusate di aver causato la peste, carestie, disastri naturali. Le vie del borgo con case di pietra, silenzio e mistero sono perfette per chi ama scenari spettrali. Inoltre proprio per Halloween Triora ospita diversi eventi a tema.

Volterra, poi, è la città del mistero e dei vampiri dalle atmosfere gotiche. Le stradine strette e le grandi mura regalano un’atmosfera perfetta per il 31 ottobre e sarà interessante visitare il Museo delle Torture tra un evento e l’altro allestito in città. Ultima meta che suggeriamo è Rocca Calascio. Un castello medievale che si trova nel Parco Nazionale del Gran Sasso ad un’altitudine di 1.460 metri. L’atmosfera mistica lo rende lo scenario perfetto per storie di paura e misteriose. La nebbia autunnale, poi, amplifica il clima di paura che ad Halloween è imprescindibile.