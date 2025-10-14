Calda, cremosa e avvolgente, questa zuppa è perfetta per l’autunno: si prepara in pochi minuti

In autunno non c’è nulla di meglio di una calda zuppa tutta da gustare: in questa versione sarà davvero cremosissima.
Con l’arrivo dell’autunno, la cucina si trasforma: i colori diventano più caldi, le preparazioni più avvolgenti e le ricette cercano conforto oltre che sapore. Tra le proposte stagionali più amate, una zuppa calda è sempre una scelta vincente, capace di coccolare con semplicità. In questo scenario, la combinazione di zucca e lenticchie si rivela un connubio perfetto, capace di unire dolcezza, cremosità e un apporto nutrizionale completo.
Questa zuppa si distingue per il suo equilibrio tra gusto e benessere. La zucca, regina dell’autunno, offre una consistenza vellutata e un sapore naturalmente dolce, mentre le lenticchie, piccole ma preziose, arricchiscono il piatto con proteine, ferro e fibre. Insieme, danno vita a una crema densa e confortante, ideale per le serate più fresche.
Zuppa cremosa con zucca e lenticchie: la ricetta perfetta per l’autunno
Preparare questa cremosa zuppa di zucca e lenticchie sarà davvero facilissimo. Oltre ad essere veloce, è anche ricca di proprietà benefiche. La ricetta ideale per chi ha voglia di mangiare sano, ma senza rinunciare al gusto. Vediamo allora come procedere e quali sono gli ingredienti che serviranno per portare in tavola questo delizioso piatto unico.
Ingredienti per 4 persone:
- 350 g di zucca delica
- 80 g di lenticchie rosse decorticate
- 100 g di cavolo nero da pulire
- 50 g di farina di ceci
- 1 scalogno
- 1 spicchio d’aglio
- 1 litro di brodo vegetale
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale fino q.b.
- Pepe nero q.b.
Procedimento:
- Iniziare con la pulizia della zucca. Dividerla a metà ed eliminare i semi e i filamenti interni
- Rimuovere la buccia con un coltello affilato, poi tagliare la polpa a fette spesse
- Infine, ridurre a piccoli cubetti regolari
- Passare adesso al cavolo nero, staccando le foglie dal gambo centrale e tritarle grossolanamente con un coltello
- In una casseruola capiente scaldare un filo d’olio extravergine d’oliva con uno spicchio d’aglio a pezzetti e lo scalogno tritato grossolanamente
- Lasciare soffriggere dolcemente per 4-5 minuti
- Unire lo scalogno a pezzi, poi aggiungete la zucca
- Regolare di sale e versare un mestolo di brodo vegetale caldo
- Coprite con il coperchio e portate a bollore
- A questo punto unire il cavolo nero, mescolare e versate ancora un po’ di brodo per permettere alle foglie di cuocere lentamente
- Aggiungere subito dopo anche le lenticchie rosse precedentemente sciacquate
- Allungare con un altro mestolo di brodo, mescolare e cuocere per circa 15-20 minuti, o finché tutte le verdure non saranno morbide.
- Infine, mettere un cucchiaio di farina di ceci per conferire la giusta cremosità.
Ed ecco che la zuppa di zucca e lenticchie è pronta per essere servita e gustata. Si potrà accompagnare il tutto con dei crostini di pane croccante, che conferirà quella marcia in più.