Calda, cremosa e avvolgente, questa zuppa è perfetta per l’autunno: si prepara in pochi minuti

In autunno non c’è nulla di meglio di una calda zuppa tutta da gustare: in questa versione sarà davvero cremosissima. 

Con l’arrivo dell’autunno, la cucina si trasforma: i colori diventano più caldi, le preparazioni più avvolgenti e le ricette cercano conforto oltre che sapore. Tra le proposte stagionali più amate, una zuppa calda è sempre una scelta vincente, capace di coccolare con semplicità. In questo scenario, la combinazione di zucca e lenticchie si rivela un connubio perfetto, capace di unire dolcezza, cremosità e un apporto nutrizionale completo.

donna infreddolita e zuppa con zucca e lenticchie
Calda, cremosa e avvolgente, questa zuppa è perfetta per l'autunno: si prepara in pochi minuti

Questa zuppa si distingue per il suo equilibrio tra gusto e benessere. La zucca, regina dell’autunno, offre una consistenza vellutata e un sapore naturalmente dolce, mentre le lenticchie, piccole ma preziose, arricchiscono il piatto con proteine, ferro e fibre. Insieme, danno vita a una crema densa e confortante, ideale per le serate più fresche.

Zuppa cremosa con zucca e lenticchie: la ricetta perfetta per l’autunno

Preparare questa cremosa zuppa di zucca e lenticchie sarà davvero facilissimo. Oltre ad essere veloce, è anche ricca di proprietà benefiche. La ricetta ideale per chi ha voglia di mangiare sano, ma senza rinunciare al gusto. Vediamo allora come procedere e quali sono gli ingredienti che serviranno per portare in tavola questo delizioso piatto unico.

zuppa di zucca e lenticchie
Zuppa cremosa con zucca e lenticchie: la ricetta perfetta per l'autunno

Ingredienti per 4 persone:

  • 350 g di zucca delica
  • 80 g di lenticchie rosse decorticate
  • 100 g di cavolo nero da pulire
  • 50 g di farina di ceci
  • 1 scalogno
  • 1 spicchio d’aglio
  • 1 litro di brodo vegetale
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • Sale fino q.b.
  • Pepe nero q.b.

Procedimento:

  1. Iniziare con la pulizia della zucca. Dividerla a metà ed eliminare i semi e i filamenti interni
  2. Rimuovere la buccia con un coltello affilato, poi tagliare la polpa a fette spesse
  3. Infine, ridurre a piccoli cubetti regolari
  4. Passare adesso al cavolo nero, staccando le foglie dal gambo centrale e tritarle grossolanamente con un coltello
  5. In una casseruola capiente scaldare un filo d’olio extravergine d’oliva con uno spicchio d’aglio a pezzetti e lo scalogno tritato grossolanamente
  6. Lasciare soffriggere dolcemente per 4-5 minuti
  7. Unire lo scalogno a pezzi, poi aggiungete la zucca
  8. Regolare di sale e versare un mestolo di brodo vegetale caldo
  9. Coprite con il coperchio e portate a bollore
  10. A questo punto unire il cavolo nero, mescolare e versate ancora un po’ di brodo per permettere alle foglie di cuocere lentamente
  11. Aggiungere subito dopo anche le lenticchie rosse precedentemente sciacquate
  12. Allungare con un altro mestolo di brodo, mescolare e cuocere per circa 15-20 minuti, o finché tutte le verdure non saranno morbide.
  13. Infine, mettere un cucchiaio di farina di ceci per conferire la giusta cremosità.

Ed ecco che la zuppa di zucca e lenticchie è pronta per essere servita e gustata. Si potrà accompagnare il tutto con dei crostini di pane croccante, che conferirà quella marcia in più.

