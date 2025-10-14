Calda, cremosa e avvolgente, questa zuppa è perfetta per l’autunno: si prepara in pochi minuti

In autunno non c’è nulla di meglio di una calda zuppa tutta da gustare: in questa versione sarà davvero cremosissima.

Con l’arrivo dell’autunno, la cucina si trasforma: i colori diventano più caldi, le preparazioni più avvolgenti e le ricette cercano conforto oltre che sapore. Tra le proposte stagionali più amate, una zuppa calda è sempre una scelta vincente, capace di coccolare con semplicità. In questo scenario, la combinazione di zucca e lenticchie si rivela un connubio perfetto, capace di unire dolcezza, cremosità e un apporto nutrizionale completo.

Questa zuppa si distingue per il suo equilibrio tra gusto e benessere. La zucca, regina dell’autunno, offre una consistenza vellutata e un sapore naturalmente dolce, mentre le lenticchie, piccole ma preziose, arricchiscono il piatto con proteine, ferro e fibre. Insieme, danno vita a una crema densa e confortante, ideale per le serate più fresche.

Zuppa cremosa con zucca e lenticchie: la ricetta perfetta per l’autunno

Preparare questa cremosa zuppa di zucca e lenticchie sarà davvero facilissimo. Oltre ad essere veloce, è anche ricca di proprietà benefiche. La ricetta ideale per chi ha voglia di mangiare sano, ma senza rinunciare al gusto. Vediamo allora come procedere e quali sono gli ingredienti che serviranno per portare in tavola questo delizioso piatto unico.

Ingredienti per 4 persone:

350 g di zucca delica

80 g di lenticchie rosse decorticate

100 g di cavolo nero da pulire

50 g di farina di ceci

1 scalogno

1 spicchio d’aglio

1 litro di brodo vegetale

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento:

Iniziare con la pulizia della zucca. Dividerla a metà ed eliminare i semi e i filamenti interni Rimuovere la buccia con un coltello affilato, poi tagliare la polpa a fette spesse Infine, ridurre a piccoli cubetti regolari Passare adesso al cavolo nero, staccando le foglie dal gambo centrale e tritarle grossolanamente con un coltello In una casseruola capiente scaldare un filo d’olio extravergine d’oliva con uno spicchio d’aglio a pezzetti e lo scalogno tritato grossolanamente Lasciare soffriggere dolcemente per 4-5 minuti Unire lo scalogno a pezzi, poi aggiungete la zucca Regolare di sale e versare un mestolo di brodo vegetale caldo Coprite con il coperchio e portate a bollore A questo punto unire il cavolo nero, mescolare e versate ancora un po’ di brodo per permettere alle foglie di cuocere lentamente Aggiungere subito dopo anche le lenticchie rosse precedentemente sciacquate Allungare con un altro mestolo di brodo, mescolare e cuocere per circa 15-20 minuti, o finché tutte le verdure non saranno morbide. Infine, mettere un cucchiaio di farina di ceci per conferire la giusta cremosità.

Ed ecco che la zuppa di zucca e lenticchie è pronta per essere servita e gustata. Si potrà accompagnare il tutto con dei crostini di pane croccante, che conferirà quella marcia in più.