Sai che gli alberi camminano? Accade solo in questo posto del mondo: fenomeno paranormale o mistero della natura?

Una volta che sai che gli alberi camminano veramente, pure gli asini presto… voleranno! Cosa è stato scoperto.

Non c’è limite alle scoperte più incredibili, anche un essere vegetale “l’immobile per eccellenza” può spostarsi a quanto pare. Ma com’è possibile? La risposta mette in crisi molti. C’è chi parla di un fenomeno di tipo paranormale, ma anche coloro i quali si affidano ciecamente alla scienza. La prima certezza però è una: questo evento accade soltanto in questo posto del mondo!

Il primo aspetto che merita di essere evidenziato è che il mondo è davvero fenomenale, al di là di qualsiasi spiegazione. Ogni giorno si vengono a scoprire tantissime informazioni di luoghi lontani, sconosciuti, ed anche vicini, come quello di oggi, che in fondo “così remoto non è”, e alla fine ci si stupisce sempre.

Nello specifico, sapere che un essere “immobile” per eccellenza come un albero possa spostarsi, sembra assurdo, ma lo è ancora di più sapere che è stata la scienza a mettere mano in questa vicenda.

Ecco la verità, quando sai che gli alberi camminano, credi a tutto

Non è fantasia, nemmeno l’opera di un fantasma protagonista di una leggenda folkloristica, è semplicemente la natura che si manifesta, e l’uomo che senza presunzione alcuna, la rispetta e la osserva con cura. Ecco di che episodio si tratta e cosa comporta.

La zona d’interesse non è “estrema”, ma comunque non è proprio dietro l’angolo dello Stivale rosso, bianco verde: si sta parlando dell’Ecuador! In questo luogo è diffusa una tipologia di alberi che grazie alle loro caratteristiche… viaggiano!

Questi si muovono di circa 20 metri l’anno, letteralmente “camminano”, se ne sono resi conto i maggiori scienziati. Ma la domanda è la seguente, com’è possibile?

Si tratta delle piante Socratea Exorrhiza, soprannominate “alberi mobili”, e lo spostamento è frutto del loro complicato sistema di radici che le fa muovere in maniera costante, poiché vanno alla ricerca del sole! Con il passare delle stagioni, mutano anche loro.

In media camminano giornalmente di circa 2 o 3 cm, e le guide accompagnano i turisti nelle foreste proprio per ammirare questo fenomeno. La stessa conformazione delle radici dà l’illusione che questi alberi abbiano le gambe! Però non tutti sono d’accordo, perché la scienza ha studiato questo fenomeno come già detto, e in parte alcuni ritengono che sia ancora una storia “troppo misteriosa”, per vederci chiaro.

Il Paleontologo dell’Earth Science Instituto della Slovak Academy of Sciences di Bratislava, Peter Vrsansky afferma che questi alberi si muovono davvero. Che dire, anche l’Ecuador ha dei misteri irrisolti! Ci andreste a fare un viaggetto?