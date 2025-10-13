Altro weekend alle giostre? Anche no: con 8€ scopri il parco che fa impazzire i bambini

Per chi delle giostre ne ha piene le tasche, questo è il luogo perfetto per un weekend diverso dal solito: attività di tutti i tipi, immersi nella natura.

Con l’estate ci trovavamo di fronte a mille scelte: dai parchi acquatici alle spiagge, dai prati alle piscine. Poi arriva l’autunno: quel periodo in cui non fa più caldo da potersi muovere con leggerezza, ma diventa un peccato rimanere chiusi in casa, soprattutto con giornate ancora belle. Ed è lì che si entra nel limbo: i bambini hanno voglia di fare qualcosa di bello, ma tutto quello che ci viene in mente sono ludoteche o solite giostre.

Eppure in pochi sanno che ottobre è, in realtà, un mese magico. Le zucche compaiono nei supermercati, sì, ma anche in splendidi parchi a tema pronti a dare colore alle nostre giornate. Tra le tante proposte, ce n’è una che spicca: non solo è instagrammabile (anche se, a dirla tutta, viene benissimo nelle foto), ma è un luogo pieno di carattere, con attività pensate davvero per tutte le età.

Le zucche? Le protagoniste indiscusse. I prezzi? Sembra di essere tornati agli anni 2000. E con queste premesse, come non farci un salto? Nulla è esasperato, perché è uno di quei posti che dal vivo non delude – anzi, sorprende. E sì, parliamo per esperienza diretta.

Il parco delle zucche dove l’autunno diventa un parco giochi

Altro che due zucche da fotografare e via. Qui a Bussolengo, in provincia di Verona, hanno fatto le cose in grande. Il parco delle zucche non è solo una distesa arancione, ma un vero e proprio mondo a misura di bambino – e anche di genitori che non vogliono spendere una fortuna.

Appena si entra (e il biglietto costa solo 8 €, senza sorprese), si capisce che la giornata sarà lunga. C’è la piscina di mais in cui i bimbi si tuffano ridendo come matti, giostre in stile vintage, percorsi tra balle di fieno e zucche, scenografie autunnali perfette per le foto. Ma non è solo una questione di atmosfera: ci sono anche bowling in miniatura, mini golf, labirinti e spazi in cui correre, dipingere, scoprire, intagliare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vita da papà (@vitadapapa)

Le attività sono pensate per farli giocare davvero: zero file, nessuna attesa snervante. Alcune famiglie erano sedute con il plaid sul prato, altre intente a dipingere la propria zucca come fosse un piccolo rituale. Il clima è quello giusto: rilassato, festoso, semplice. E i bambini? Esaltati, ma mai fuori controllo – perché qui li fai giocare in sicurezza.

Ah, per chi se lo chiede: il parcheggio c’è ed è gratuito. Il bar serve anche opzioni per bambini, e lo staff è presente senza essere invadente. Una giornata intera a un prezzo così, con tutto questo da fare, vale ogni euro speso.