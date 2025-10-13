A novembre pronti ad accogliere il freddo estremo: le previsioni spaventano gli esperti

Secondo alcuni noti meteorologi a novembre dovrai coprirti più del solito: un freddo quasi boreale colpirà l’Italia, ecco come combatterlo

Quest’anno l’estate era diversa, più cauta. I picchi di calore si sono concentrati soltanto in determinate settimane, lasciando spazio a giorni abbastanza freschi, con un vento che sferzava l’afa non appena giungeva la sera. Questo almeno nella maggior parte delle città italiane, soprattutto in quelle in cui la concentrazione minore di smog nell’aria permetteva alle correnti di passare creando un clima più fresco.

Forse è per questo che l’autunno è arrivato così puntuale, forse è per questa ragione che il freddo, già da fine settembre, ha cominciato a farsi sentire. Il prossimo mese continuerà su questa linea: secondo alcuni noti meteorologi, bisogna prepararsi a temperature gelide, precipitazioni, vento, per un vortice di aria fredda proveniente da est. Ecco cosa devi sapere.

In particolare, saranno alcune zone d’Italia a risentire maggiormente di questo abbassamento drastico delle temperature, vediamo subito quali. I pericoli di questa ondata di freddo sono diversi e alcuni territori sono a rischio.

Allerta meteo: scatta l’allarme in alcune regioni italiane

Già nelle prossime settimane e per quasi tutto novembre, un’insolito vortice di aria fredda proveniente dalla Russia colpirà molte regioni italiane. Si prospetta già uno stato di allerta per alcuni territori ad alto rischio. Le città del belpaese non sono abituate a questo tipo di temperature e, soprattutto, non sono pronte.

Un’aria gelida, boreale, si sposterà dalla sua patria abituale, per investire territori solitamente miti. Dopo un inizio di ottobre quasi invernale, le temperature sembravano tornate ai soliti standard italiani per la stagione autunnale. Eppure il cambiamento è già alle porte: le prossime settimane saranno interessate da molte precipitazioni un po’ in tutte le zone d’Italia. Ma il peggio, come anticipato, arriverà a novembre: ecco quali sono le regioni a rischio.

A fare la differenza saranno le correnti atlantiche in transito a getto continuo, umide e perturbate. Secondo gli esperti del “meteo.it”, la prima metà del mese di novembre sarà caratterizzata da abbondanti piogge, rovesci improvvisi e dell’arrivo di venti gelidi. Le zone interne saranno quelle maggiormente colpite da un calo di temperature consistente.

Il freddo colpirà inizialmente il fronte tirrenico, per poi passare al versante adriatico, fino a raggiungere l’estremo Sud, isole comprese. Converrà quindi approfittare di questi ultimi giorni di clima mite, prima di fare un altro cambio di stagione, più consistente. Preparate allora il cappotto pesante con tanto di colbacco, per accogliere con il giusto stile il freddo in arrivo da est, così che magari senta nostalgia di casa e se ne torni al più presto da dove è venuto.