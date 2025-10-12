Sei uno studente fuori sede? Scopri subito il bonus 2025 per pagare l’affitto senza pensieri – Viagginews.com

L’affitto è diventato troppo caro? Se sei uno studente fuori sede puoi usufruire del nuovo bonus e dire addio ai pensieri.

Per gli studenti i quali decidono di allontanarsi da casa e frequentare l’università in un’altra città, trovare una casa in affitto rappresenta una priorità. In seguito al trasferimento in un ambiente diverso, difatti, è fondamentale costruire il proprio spazio di comfort dove poter riposare, studiare e sentirsi a casa.

Negli ultimi anni, tuttavia, il caro vita ha influito negativamente anche sui costi degli affitti per studenti, i quali hanno mostrato un incremento considerevole. Le cifre elevate, spesso anche solo per una stanza, costituiscono un problema per molti studenti fuori sede, i quali non possono sostenere costi così onerosi.

In questo scenario di difficoltà, il nuovo bonus 2025 rappresenta una soluzione concreta per supportare lo scambio di studenti tra regioni e favorire i contratti di affitto nelle città universitarie. Richiedere l’agevolazione è molto semplice e potrà rivelarsi la soluzione definitiva a molteplici problematiche.

Bonus affitti per studenti: richiedilo subito

A pochi mesi dall’inizio del nuovo anno, il Fondo dedicato al rimborso dell’affitto degli studenti universitari fuori sede riceve un prezioso aumento da 6,7 a 16,2 milioni di euro. Il contributo ha lo scopo di sostenere le spese di affitto per chi studia lontano da casa e presenta dei requisiti ben precisi, tra cui un valore ISEE sotto i 20.000 euro. Non solo, gli studenti fuori sede dovranno dimostrare di non ricevere altri contributi pubblico per l’alloggio.

I nuovi criteri richiesti, inoltre, impongono di dimostrare di essere in regola con gli esami. Chi si trova al secondo anno deve aver acquisito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno, mentre chi si trova agli anni successivi dovrà aver totalizzato almeno 25 CFU nei dodici mesi precedenti al 10 agosto. Non si potrà essere iscritti al primo anno per la seconda volta e non si potrà essere fuori corso per più di un anno.

Queste nuove condizioni serviranno a garantire il buon utilizzo del bonus affitto per gli studenti, il quale verrà erogato solo a chi sta davvero proseguendo con impegno e dedizione nel proprio percorso di studi. L’importo massimo del contribuito è attualmente fissato a 279,21 euro e risulta essere un aiuto concreto per gli studenti in situazione di difficoltà economica e con un carico gravoso.