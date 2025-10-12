Ho trovato la ricetta perfetta per far mangiare il pesce a tutti: croccante fuori e succoso dentro

Finalmente ho trovato la ricetta perfetta per far mangiare il pesce proprio a tutti: viene croccante fuori e succoso dentro.

All’interno di un’alimentazione sana, equilibrata e variegata, il pesce è uno di quegli alimenti che non deve assolutamente mancare. Ricco di proprietà benefiche, permette di avere il giusto apporto di nutrienti, saziando e mangiando qualcosa che al tempo stesso sia sano e gustoso.

Tuttavia, soprattutto se in casa ci sono dei bambini, non sempre il pesce risulterà essere cosa gradita e il più delle volte si tenterà invano di far assaggiare almeno un pezzetto. Fortunatamente però, in cucina con un pizzico di fantasia anche le cose più semplici possono essere trasformate in veri capolavori. In questo caso, infatti, del pesce spada diventerà un secondo piatto gustoso e saporito.

Pesce spada impanato: in questa versione resta croccante fuori e succoso dentro

Il pesce spada è tra le varietà di pesce che più viene usato in cucina, non solo per il suo sapore e le sue proprietà, ma soprattutto per la sua incredibile versatilità che permette di poterlo preparare in tantissimi modi. Ebbene, oggi, andremo a mostrare una ricetta golosissima che conquisterà anche i piccini di casa. Vediamo quindi, come preparare subito un croccantissimo pesce spada impanato.

Ingredienti per 4 persone:

Pesce spada 4 fette

Pangrattato 300 g

Pecorino (da grattugiare) 60 g

Olio extravergine d’oliva 100 g

Prezzemolo 1 ciuffo

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento:

Per la preparazione della ricetta per prima cosa prendere le fette di pesce spada in tranci ed eliminare eventuali lische e pelle Passare poi al prezzemolo, dopo averlo lavato, tritarlo finemente Prendere un recipiente e mettere al suo interno il pangrattato Aggiungere il pecorino, il prezzemolo, il sale e il pepe e amalgamare il tutto con le mani Spennellare i tranci di pesce spada con dell’olio, dopodiché passarli nella panatura A questo punto non resta che riscaldare per bene una griglia (meglio se in ghisa) e adagiare le fettine di pesce Cuocere per circa 5 minuti per lato o fin quando non risulteranno ben cotte e croccanti.

Ed ecco che il pesce spada impanato è pronto per essere servito e gustato, magari accompagnato da una fresca insalata o con delle patate al forno. Sarà una vera delizia, così buono, che anche i bambini ne vorranno ancora.