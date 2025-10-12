Come abbinare gli stivali alti nell’autunno/inverno 25-26: 3 consigli – Viagginews.com

Come abbinare gli stivali alti in questa stagione? Se te lo stavi chiedendo sei nel posto giusto, sto per darti dei consigli validi in merito.

Gli stivali alti sono il must-have di ogni stagione fredda: eleganti, versatili e capaci di trasformare un outfit semplice in uno davvero sofisticato. Per l’autunno/inverno 25-26, la moda propone modelli audaci e dettagli innovativi, dagli stivali in pelle con tacco importante ai modelli over-the-knee più aderenti e femminili. Ma come abbinarli senza sbagliare?

Ecco tre consigli pratici per indossare gli stivali alti con stile. Il primo trucco per indossare gli stivali alti è bilanciare le proporzioni del look. Gli abiti mini o midi sono perfetti per mostrare la lunghezza dello stivale senza creare un effetto “taglio” sulla gamba.

Come abbinare gli stivali alti secondo le ultime tendenze

Per un look da giorno, puoi abbinare stivali alti in pelle nera o marrone a un mini dress a fantasia o in tinta unita, aggiungendo un cappotto lungo o un trench per l’effetto chic. Se preferisci uno stile più elegante, scegli un midi dress morbido in tessuto fluido con stivali aderenti sopra il ginocchio: il contrasto tra volume e linea sottile valorizza la figura senza appesantire l’outfit.

Durante l’autunno e l’inverno, il layering diventa essenziale. Gli stivali alti si abbinano perfettamente a maglioni oversize e gonne a pieghe, creando un mix di comfort e stile. Per esempio, un maxi pullover neutro con una gonna plissé corta e stivali alti in suede è un look sofisticato ma rilassato, ideale per ufficio o appuntamenti casual. Per chi ama osare, puoi aggiungere calze sottili a contrasto o una cintura in vita per definire meglio la silhouette.

Questo tipo di abbinamento permette di giocare con texture diverse – lana, pelle, velluto – rendendo il look dinamico e interessante. Gli stivali alti non sono solo per look femminili: si prestano anche ad outfit più casual e urbani. Un paio di jeans skinny o leggings abbinati a stivali alti aderenti creano una linea slanciata e moderna.

Per dare carattere all’insieme, scegli una giacca in pelle o un cappotto strutturato e completa il look con accessori minimal.Anche i pantaloni a gamba larga possono funzionare, purché siano infilati dentro gli stivali o tagliati in modo da valorizzare la calzatura. Questo abbinamento è perfetto per chi ama uno stile contemporaneo senza rinunciare alla praticità.

Insomma, come avrai capito gli stivali alti sono molto ma molto versatili. Non ti resta che trovare il modo migliore di abbinarli per te!