Scaloppine ai funghi con contorno di patate sabbiose: la trattoria in casa è servita!

Portiamo i sapori genuini dell’autunno e della tradizione con le scaloppine cremose ai funghi e le patate sabbiose.

L’acquolina in bocca viene solo pensando al piatto, quando si potrà realmente gustare non ci saranno parole per descrivere la delicatezza dei sapori in bocca. Sarà come portare l’autunno in tavola unendo due ricette buonissime che profumeranno la cucina.

Gli italiani sono buongustai, amano mangiare bene e preparare piatti degni di una cucina di uno chef stellato. Non serve inventare chissà quale ricetta, un buon primo o secondo della tradizione sarà capace di vincere la Lode se realizzato a regola d’arte. Le nonne sanno di cosa parliamo, della passione e dell’amore messo in ogni preparazione perché il cibo non è solo nutrimento ma anche convivialità, famiglia, cultura.

Chiunque alla domanda del piatto preferito non risponderà con ricette strane ed elaborate ma con sapori di casa propria, che riportano alle radici e sono genuini. Lasagne, cotolette, parmigiana, pasta al forno, scaloppine, pizza, dove sta la semplicità c’è la vera bontà legata al gusto ma anche a ciò che rappresenta. Pronti a riscoprire ricordi nei profumi del piatto di oggi?

Due ricette per una cena speciale, genuina e buonissima

Le scaloppine ai funghi danno nuova vita al petto di pollo. Niente carne secca e asciutta ma una delizia cremosa e saporita. Pochi ingredienti per un risultato eccellente. Petto di pollo, funghi champignon, burro, latte, farina 00, sale, pepe, prezzemolo o spezie. Pronti a cucinare?

PREPARAZIONE

Infarinate il pollo da entrambi i lati. Sciogliete una noce di burro in padella e aggiungete le fettine di pollo per rosolarle da entrambi i lati. Una volta dorate mettetele da parte. In padella mettere i funghi tagliati a fettine, salate e pepate, aggiungete il prezzemolo e fate cuocere. Rimettete il pollo in padella con i funghi, aggiungete una tazzina di latte caldo e un pizzico di farina. Fate cuocere 5/7 minuti a fiamma viva.

Ora tocca al contorno. Per le patate sabbiose serviranno 6 patate medie, 5 cucchiai di pan grattato, 5 cucchiai di parmigiano grattugiato e tre rametti di timo fresco, olio, sale e pepe.

PREPARAZIONE

Mondate le patate e tagliatele a grossi cubetti. Mettetele in una ciotola piena d’acqua fredda per non farle annerire. In una ciotola mettete il pan grattato, il parmigiano e il timo. Salate e pepate. Mescolate per ottenere una panatura omogenea. Scolate le patate e tamponatele leggermente. Mettetele nella ciotola con il pan grattato e mescolate con cura facendo avvolgere tutte le patate dalla panatura.

L’ultimo passaggio è mettere le patate su una teglia con carta forno, aggiungere olio evo e fare cuocere per 40 minuti circa a 180°. Servite le scaloppine ai funghi con contorno di patate sabbiose e buon appetito!