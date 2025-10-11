Primi freddi e labbra screpolate? Scopri i rimedi naturali per proteggerle – Viagginews.com

Le temperature scendono e hai già le labbra screpolate? Curale e proteggile con questi rimedi naturali efficaci.

I cambi di temperatura tipici del periodo autunnale, coincidono spesso con l’insorgenza di alcune condizioni fisiche comuni a molte persone. Dai primi raffreddori, fino all’infiammazione della cervicale, non può mancare anche la fastidiosa sensazione di avere le labbra screpolate e vulnerabili.

Repentini cambi tra l’ambiente riscaldato interno e il freddo esterno, possono indebolire progressivamente le labbra, rendendole più delicate e sensibili nei confronti degli agenti esterni. Ecco come, normali attività quali il parlare e il mangiare, possono generare piccoli tagli e screpolature fastidiose.

In questi casi, è fondamentale trovare uno o più rimedi per ridurre il dolore e proteggere la barriera delicata delle labbra dal freddo e dai cambiamenti esterni. Con questi rimedi, naturali ed economici, sarà possibile tornare a sorridere dimenticando i fastidi delle labbra secche e screpolate.

Labbra screpolate: scopri i rimedi naturali più efficaci

I sintomi più comuni della screpolatura delle labbra, consistono in una fastidiosa sensazione di bruciore, causata da minuscoli taglietti i quali ricoprono la pelle. In questo frangente, difatti, le labbra possono apparire più gonfie, arrossate o ricoperte da una patina secca e squamosa. Nei casi più gravi, inoltre, le labbra possono presentare dei tagli ancora più profondi, spesso causa di improvvisi sanguinamenti e dolore impossibile da ignorare.

Freddo e sbalzi di temperatura possono inficiare negativamente sullo stato delle labbra, soprattutto se queste presentano una barriera già delicata. Per rimediare alla secchezza e alla screpolatura delle proprie labbra, anche in inverno, è bene ricorrere ad alcune abitudini naturali efficaci. Tra queste, mantenersi sempre idratati rappresenta la soluzione più indicata per chi soffre di labbra secche. Bere almeno 2 litri di acqua ogni giorno, può mantenere idratata la barriera delle labbra proteggendola.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per mantenere le proprie labbra in salute e idratate. Consumare ogni giorno frutta e verdura, evitando cibi processati e troppi zuccheri, può restituire delle labbra più forti e omogenee anche nelle giornate più fredde. Contrariamente a quanto si possa credere, l’abitudine di leccarsi le labbra e strofinarle continuamente, può comportare il loro progressivo indebolimento e creare sempre più taglietti. Per proteggere ulteriormente le proprie labbra, è consigliabile applicare prodotti naturali come l’olio di cocco o il burro di karitè, particolarmente indicati per nutrire in profondità.