Il prossimo weekend passalo nel borgo più bello del nord Italia: zone verdi, parchi, percorsi naturalistici e ottimo cibo

In Friuli Venezia Giulia si trova uno dei Borghi più Belli d’Italia; si mangia e si beve bene, tante zoni verdi e il castello conquista.

Tra i Borghi più belli d’Italia ce n’è uno che si trova in Friuli Venezia Giulia, si tratta di un paese perfetto per una fuga nel weekend; qui si mangia bene, c’è il buon vino e non mancano le attrazioni di interesse artistico, dalle chiese paleocristiane ai castelli medievali che come sempre incantano.

In Friuli Venezia Giulia si trova Fagagna, borgo il cui nome deriva dalla natura stessa riferendosi a quei faggi che un tempo coprivano questa parte di Regione. Le vie acciottolate e le mura in pietra sono il ricordo e la testimonianza di un luogo antichissimo; nel I secolo d.C. nella zona ci abitavano i romani mentre di Fagagna si parla esplicitamente in un testo del 983.

I borgo oggi conta poco più di 6mila abitanti e rappresenta la meta perfetta per una fuga del weekend lontana dal caos delle città.

Fagagna, un borgo piccolo ma vivo

Si dice che quando si va a Fagagna si cammina sempre con la testa all’insù perché fanno parte del panorama cittadino anche le cicogne acquattate nei loro nidi in cima agli alberi, ai pali della luce o sui camini. Se si sposta lo sguardo verso il basso invece si trovano i luoghi di interesse, ma soprattutto restano impresse le merlettaie che ricurve sui loro tomboli danno vita a ricami che richiamano epoche passate. Fagagna è un borgo piccolo ma che sa essere vivo.

Il borgo è in realtà costituito da sette antiche e distanti vecchie borgate che si sono compattate solo grazie allo sviluppo edilizio degli ultimi anni. Il centro abitato offre molto da vedere; dal Palazzo del Municipio si può risalire il colle del castello e arrivare a Palazzo della Comunità, antica sede amministrativa e giudiziaria della cittadina, e ai ruderi del castello, la cui parte antica risale all’XI secolo.

Di grande interesse è sicuramente la pieve di Santa Maria dell’Assunta, chiesa costruita su resti paleocristiani il cui campanile, che appare timidamente dietro il colle del castello, da secoli veglia sulle vicende del borgo. Dalla pieve si scende per la panoramica via dei Tigli e via della Piave per giungere al Museo della vita contadina, in cui sono stati ricreati tutti gli ambienti di una tipica dimora di campagna friulana.

Andando verso Villalta si trova l’altro castello, il maniero medievale meglio conservato del Friuli -la visita è solo esterna perché la proprietà è privata-. Andando verso borgo Riolo invece si trova la chiesetta di San Leonardo con i suoi affreschi del Trecento.