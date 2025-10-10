Viaggi fuori dall’Europa, tutte le vaccinazioni obbligatorie: ne va della tua salute – viagginews.com

Se programmi un viaggio oltre i confini Europei, magari presso una location esotica, è importante chiedere consiglio al medico sulle vaccinazioni obbligatorie.

Ovviamente sarà il medico di base a valutare quale formulazione prescrivervi. Non dovete sottoporvi a tutte le vaccinazioni citate, ma scegliere quella più adatta al vostro tour esplorativo oltre i confini europei.

Ad ogni modo, tanto importanti quanto i vaccini, sono i comportamenti igienico-sanitari. Non bere l’acqua dei rubinetti, ad esempio, ma categoricamente in bottiglia, prestando attenzione al tappo. Deve essere sigillato. Non mangiare cibo che non è stato cotto o non sbucciato e così via.

Viaggio oltre il confine europeo: le vaccinazioni obbligatorie

Le vaccinazioni più importanti sono le seguenti:

colera : in alcune aree persistono vere e proprie epidemie. La vaccinazione anticolerica viene generalmente consigliata a lavoratori e medici che operano nelle zone di crisi;

: in alcune aree persistono vere e proprie epidemie. La vaccinazione anticolerica viene generalmente consigliata a lavoratori e medici che operano nelle zone di crisi; epatite A: indicata sia per gli operatori e lavoratori sanitari, sia per coloro che vogliono recarsi in luoghi noti per la scarsa igiene e per la mancanza di fognature a norma. Quindi Africa, Asia, Paesi del Bacino del Mediterraneo, Medio Oriente, Centro e Sud America;