Questo borgo piccolissimo in autunno si anima: panorami mozzafiato e degustazioni gastronomiche indimenticabili

Ai piedi delle Dolomiti del Brenta si trova un piccolo borgo che ogni anno, in autunno, si anima grazia alla sua sagra e regala panorami e scorci incantevoli.

Sparso su un meraviglioso territorio montano che offre la vista alla Dolomiti di Brenta, si trova il piccolo borgo di San Lorenzo Dorsino, entità comunale di per sé giovane, è stata infatti istituita solo nel 2015 per la fusione delle due frazioni di San Lorenzo e Dorsino. Si tratta di uno di quei borghi da visitare quando si ha bisogno di rallentare; un borgo contadino, dall’anima slow perfetto per sentirsi davvero parte di una comunità. Seppur piccolo nelle dimensioni però, San Lorenzo Dorsino ogni anno si anima grazia alla famosa sagra della Ciuìga.

In Trentino, ai piedi delle Dolomiti, si trova San Lorenzo Dorsino piccolo borgo in cui la vita scorre lenta, al passo con la natura. Un borgo contadino, no grande nelle dimensioni quanto invece magnifico negli scorci e panorami che sa regalare. La meta perfetta per una vacanza o fuga dal trambusto delle cities, per ritrovare un luogo fuori dal tempo, fatto di ritmi lenti e di senso di comunità anche per chi è straniero.

È possibile scoprire il borgo è la sua vera essenza soprattutto grazie ai greeters, abitanti di San Lorenzo Dorsino appassionati della loro terra che accolgono i visitatori così come accoglierebbero amici e parenti e fanno loro guida gratuita. Sono loro ad accompagnare i curiosi in passeggiate tra le stradine acciottolate del borgo fino ai sentieri meno battuti del circondario, permettendo così di scoprire curiosità e segreti del borgo.

Qui, ogni stagione offre scenari uni, ma il momento migliore per visitare San Lorenzo Dorsino è però l’autunno quando il borgo si anima grazie alla sagra della Ciuìga.

San Lorenzo Dorsino, il borgo dei viaggi lenti

Da buon borgo montano, anche da San Lorenzo Dorsino partono una serie di sentieri ad alta quota che di rifugio in rifugio portano sulle Dolomiti. Qui le strade acciottolate sono come quelle di decenni, tutto è fermo ad un tempo lontano; si attraversano i borghi di quota e i sentieri che costeggiano il lago di Nembia e attraversano le prateria di Prada. La meta perfetta per chi ama il trekking, le scalate e vuole immergersi completamente nella natura.

I colori dell’autunno rendono ancora più magico il borgo, che proprio in questa stagione vive il momento di massimo splendore anche grazie alla sagra della Ciuiga che anima botteghe e strade.

Più che una sagra si tratta di una vera e propria festa in cui si celebra la ciuìga, un insaccato di origini antiche realizzato con l’aggiunta della rapa bianca. Un presidio Slow Food che unisce gastronomia e folklore; perché oltre ai piatti tipici della zona si possono degustare i pregiati vini trentini, ma ad accompagnare il tutto c’è anche il lavoro degli artigiani con stand allestiti nelle vecchie cantine delle case. Un appuntamento amatissimo che si tiene ogni anno tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, quest’anno dal 31 al 2.