Ottobre in Provenza è pura magia: prenota un weekend romantico in uno scenario perfetto

Per un weekend romantico ad ottobre si può partire alla volta della Provenza. Sarà fantastico immergersi nei colori del territorio.

Si pensa erroneamente che l’estate e la primavera siano le stagioni migliori per viaggiare sottovalutando la bellezza dell’autunno. Ci sono mete che scoperte ad ottobre rimarranno nei cuori e nella mente per tantissimo tempo. Volete un esempio? La Provenza, nel sud della Francia.

Ottobre è un mese che può regalare grandi sorprese ai viaggiatori scegliendo le destinazioni ideali. L’estate è ormai un ricordo ma questo non significa dover rinunciare a belle giornate di sole rinfrescate da una piacevole brezza. In valigia bisognerà mettere qualche maglioncino e giacca in più, certamente, però ne varrà la pena quando si ammireranno i paesaggi autunnali dalle mille sfumature di colori.

Sapete dove andare per vivere pienamente un weekend all’insegna del romanticismo? In Provenza, nel sud della Francia. Qui la bellezza della stagione si sprigiona in tutto il suo splendore, le temperature sono ancora miti e gradevoli e l’atmosfera è rilassante e serena. La campagna francese in autunno è magia, viverla in coppia è ancora più spettacolare.

Cosa sapere sull’autunno in Provenza

Il clima mediterraneo della Provenza impone di vestirsi a strati. L’escursione termica può essere notevole tra le ore centrali della giornata e quelle serali. La pioggia può cadere in alcune giornate ma pensatela come un modo per calarvi ancora di più nel romanticismo del territorio. Basterà portare una giacca impermeabile e un ombrello.

Indipendentemente dal meteo serviranno scarpe comode per esplorare i luoghi più belli. Avignone, Arles, i campi di lavanda, i canyon di roccia rossa del Luberon, i laghi turchesi e i fiumi dalle acque color smeraldo delle gole del Verdon. Imperdibili anche i villaggi arroccati sulle colline e una tappa è obbligatoria anche a Nizza.

Solo pianificando un tour si potrà respirare la vera atmosfera provenzale a 360°, ammirando le bellezze architettoniche tanto quelle naturali. Un’esperienza da valutare è quella di assistere al processo di vendemmia visitando le cantine locali. Non mancherà una buona degustazione di vini.

Il bello di viaggiare ad ottobre – per chi ancora fosse scettico – è non trovare la calca del turismo dei mesi di alta stagione. Si potranno esplorare i magnifici luoghi citati senza trovarsi nella morsa di altri viaggiatori. Inoltre i costi sono ridotti e si potranno cogliere delle vere occasioni per il soggiorno. E mentre esplorate la Provenza non dimenticate di cercare le feste locali, sempre numerose e molto affascinanti.