Non sai cosa fare ad Halloween? Le 5 mete perfette da non lasciarti sfuggire: ce n’è per tutti i gusti – viagginews.com

Queste cinque mete sono perfette per Halloween. Permetteranno di vivere un 31 ottobre indimenticabile, tra ambientazioni spettrali, attività e lunghe passeggiate.

Mancano alcune settimane ad Halloween, ma è inutile perdere tempo. Il rischio è quello di non riuscire più a prenotare l’attività prescelta. Di conseguenza, si consiglia di muoversi in anticipo, così da non avere brutte sorprese. È inutile dire che le cose da fare sono un’infinità. Sarà impossibile non avere l’imbarazzo della scelta.

Bisogna anche cercare di creare il giusto equilibrio tra i propri gusti e quelli degli amici. Le cinque mete in questione possono andare bene un po’ per tutti. Sono divertenti, spettrali al punto giusto e offrono esperienze uniche nel loro genere.

Halloween, se non ci sei mai stato non te le puoi perdere: cinque mete da paura

Negli ultimi anni, Halloween ha preso piede anche in Italia. In passato, la sua influenza era minore. Adesso, invece, anche gli adulti lo apprezzano. C’è chi ama travestirsi e organizzare un piccolo viaggio per l’occasione. Sicuramente, ci sono attività divertenti anche dietro casa, ma non ha alcun senso limitarsi se si può fare qualcosa di diverso.

Il bisogno di scoprire nuovi posti si concilia alla perfezione con il desiderio di vivere esperienze spettrali e spaventose. L’entusiasmo non mancherà di certo. La seguente selezione offre degli spunti interessanti da cui partire. I costi sono abbordabili e i dettagli studiati alla perfezione.

Ecco di quali si sta parlando:

Tour Guidato delle Catacombe e della Cripta dei Cappuccini, Roma : la visita prevede una visita presso la ‘Chiesa delle ossa’ e le catacombe paleocristiane sulla Via Appia. Il costo parte da 59 euro a persona e il biglietto viene venduto su prenotazione

: la visita prevede una visita presso la ‘Chiesa delle ossa’ e le catacombe paleocristiane sulla Via Appia. Il costo parte da 59 euro a persona e il biglietto viene venduto su prenotazione Tour dei Fantasmi a Rialto e a Piazza San Marco, Venezia : si tratta di un viaggio pieno di mistero e di vecchi fantasmi. È così suggestivo da lasciare senza fiato. Il costo parte da 27 euro a persona

: si tratta di un viaggio pieno di mistero e di vecchi fantasmi. È così suggestivo da lasciare senza fiato. Il costo parte da 27 euro a persona Tour a piedi ‘Crimini, omicidi e fantasmi di Firenze’ : gli amanti del crime adoreranno questo percorso. Si parlerà anche del Mostro di Firenze e degli omicidi che hanno sconvolto la città. È prevista una degustazione di vini e cibi locali. Il biglietto viene venduto a 29 euro

: gli amanti del crime adoreranno questo percorso. Si parlerà anche del Mostro di Firenze e degli omicidi che hanno sconvolto la città. È prevista una degustazione di vini e cibi locali. Il biglietto viene venduto a 29 euro Tour dei Fantasmi di Catania : questo viaggio permetterà di scoprire dei lati nascosti di Catania. Oltre a una golosa degustazione, ci si potrà imbattere in storie da brivido, caratterizzate da omicidi e fantasmi. Il costo parte da 34 euro

: questo viaggio permetterà di scoprire dei lati nascosti di Catania. Oltre a una golosa degustazione, ci si potrà imbattere in storie da brivido, caratterizzate da omicidi e fantasmi. Il costo parte da 34 euro Tour a piedi del lato oscuro di Miti, Leggende e Streghe, Milano: i racconti delle guide saranno in grado di spaventare anche i più coraggiosi. I biglietti partono da 49 euro

Si consiglia di verificare costi e disponibilità. Nel corso dei giorni, infatti, potrebbero subire delle modifiche. È fondamentale anche raccogliere tutti i dettagli sui siti ufficiali degli eventi.