Mi sono bastati due rotoli di pasta sfoglia per preparare una cena sfiziosa: in tutto ci ho messo appena 25 minuti

Basta con le classiche cene con poco sapore, bastano due rotoli di pasta sfoglia per preparare una cena davvero sfiziosa: calda, filante e avvolgente.
A fine giornata, soprattutto dopo averla passata interamente fuori casa, divisi fra lavoro e i mille impegni quotidiani, l’ultima cosa che vorremmo fare è quella di metterci davanti ai fornelli per preparare la cena. E come se non bastasse, il più delle volte non si avranno nemmeno le idee chiare su cosa fare.
Ecco che quindi, il più delle volte si andranno a proporre sempre le solite cose, che alla lunga, diciamoci la verità, stufano anche noi. Fortunatamente però, la cucina è davvero un posto fantastico, capace di rendere speciale anche ingredienti semplicissimi, come ad esempio, 2 rotoli di pasta sfoglia possono essere usati per realizzare una ‘torta’ salata velocissima.
Con 2 rotoli di pasta sfoglia porti in tavola una cena sfiziosa e gustosa
Grazie alla velocità di preparazione e ai tempi ridotti di cottura, questa pizza salata è perfetta per essere preparata quando non si ha affatto voglia di passare ore ed ore ai fornelli. Basteranno due rotoli di pasta sfoglia e pochi altri ingredienti, per gustare una vera delizia.
Ingredienti per 4 persone:
- 2 rotoli di pasta sfoglia rettangoli
- 250 g di speck a fette sottili
- Scamorza affumicata a fette q.b.
- 1 barattolino di funghi champignon sott’olio
- 1 uovo
- 1 goccio di latte
Procedimento:
- Prendere la leccarda del forno e srotolare sopra il primo rotolo di pasta sfoglia, senza però togliere la carta forno che esce in dotazione
- Sistemare sulla sfoglia le fettine di speck in modo da ricoprire tutta la superficie
- Proseguire poi con le fettine di scamorza
- E infine, aggiungere anche i funghi sgocciolati e sistemarli per bene
- A questo punto chiudere il tutto sovrapponendo il secondo rotolo di sfoglia
- Sigillare bene i bordi e chiuderli con i rebbi di una forchetta, facendo anche dei fori in superficie
- Spennellare il tutto con l’uovo sbattuto in precedenza con un goccio di latte
- A questo punto non resta che infornare, in forno statico preriscaldato a 220° per circa 20 minuto o fino a doratura.
Una volta cotta, non resta che sfornare e lasciare leggermente intiepidire. Dopodiché tagliare in 4 parti e gustare. Ed ecco che in appena 20-25 minuti, la cena è pronta.