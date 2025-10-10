Mi sono bastati due rotoli di pasta sfoglia per preparare una cena sfiziosa: in tutto ci ho messo appena 25 minuti

Basta con le classiche cene con poco sapore, bastano due rotoli di pasta sfoglia per preparare una cena davvero sfiziosa: calda, filante e avvolgente.

A fine giornata, soprattutto dopo averla passata interamente fuori casa, divisi fra lavoro e i mille impegni quotidiani, l’ultima cosa che vorremmo fare è quella di metterci davanti ai fornelli per preparare la cena. E come se non bastasse, il più delle volte non si avranno nemmeno le idee chiare su cosa fare.

Ecco che quindi, il più delle volte si andranno a proporre sempre le solite cose, che alla lunga, diciamoci la verità, stufano anche noi. Fortunatamente però, la cucina è davvero un posto fantastico, capace di rendere speciale anche ingredienti semplicissimi, come ad esempio, 2 rotoli di pasta sfoglia possono essere usati per realizzare una ‘torta’ salata velocissima.

Con 2 rotoli di pasta sfoglia porti in tavola una cena sfiziosa e gustosa

Grazie alla velocità di preparazione e ai tempi ridotti di cottura, questa pizza salata è perfetta per essere preparata quando non si ha affatto voglia di passare ore ed ore ai fornelli. Basteranno due rotoli di pasta sfoglia e pochi altri ingredienti, per gustare una vera delizia.

Ingredienti per 4 persone:

2 rotoli di pasta sfoglia rettangoli

250 g di speck a fette sottili

Scamorza affumicata a fette q.b.

1 barattolino di funghi champignon sott’olio

1 uovo

1 goccio di latte

Procedimento:

Prendere la leccarda del forno e srotolare sopra il primo rotolo di pasta sfoglia, senza però togliere la carta forno che esce in dotazione Sistemare sulla sfoglia le fettine di speck in modo da ricoprire tutta la superficie Proseguire poi con le fettine di scamorza E infine, aggiungere anche i funghi sgocciolati e sistemarli per bene A questo punto chiudere il tutto sovrapponendo il secondo rotolo di sfoglia Sigillare bene i bordi e chiuderli con i rebbi di una forchetta, facendo anche dei fori in superficie Spennellare il tutto con l’uovo sbattuto in precedenza con un goccio di latte A questo punto non resta che infornare, in forno statico preriscaldato a 220° per circa 20 minuto o fino a doratura.

Una volta cotta, non resta che sfornare e lasciare leggermente intiepidire. Dopodiché tagliare in 4 parti e gustare. Ed ecco che in appena 20-25 minuti, la cena è pronta.