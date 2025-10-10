Isolate e lontane da tutto: queste cinque mete sono le meno visitate al mondo – viagginews.com

Mete paradisiache, natura incontaminata e mare cristallino. Non stiamo parlando delle Maldive, ma di luoghi isolati e lontani da tutto.

La flotta di turisti rovina tutto. È un’amara verità, non si può dibattere su questo. Quanto accaduto in montagna durante l’estate ne è la prova. File infinite di visitatori, persino lungo i sentieri. L’impossibilità di ascoltare il canto degli uccelli e il rumore delle fronde degli alberi, perché oscurato da un invadente chiacchiericcio.

La vacanza deve dunque contemplare una scelta che, in qualche modo, si discosti dalle tendenze stagionali. Ci sono cinque mete, dimenticate anche dagli influencer di viaggio più accaniti, che sono tranquille tutto l’anno. Qui potete davvero staccare la spina.

Dove staccare la spina? Cinque mete isolate

Isole Marshall: 6mila visitatori annuali. Ci troviamo in Oceania, Pacifico settentrionale. L’area è composta da due arcipelaghi, quello di Ratak e Ralik. La capitale è Majuro. La pessima pubblicità storica ha implicato un significativo ridimensionamento del flusso di viaggiatori, poiché tra il 1946 e il 1958 alcune isole vennero utilizzate per i test atomici. Rifiuti radioattivi e suolo inquinato vennero gradualmente riqualificati nei decenni;