Isolate e lontane da tutto: queste cinque mete sono le meno visitate al mondo – viagginews.com

Mete paradisiache, natura incontaminata e mare cristallino. Non stiamo parlando delle Maldive, ma di luoghi isolati e lontani da tutto.
La flotta di turisti rovina tutto. È un’amara verità, non si può dibattere su questo. Quanto accaduto in montagna durante l’estate ne è la prova. File infinite di visitatori, persino lungo i sentieri. L’impossibilità di ascoltare il canto degli uccelli e il rumore delle fronde degli alberi, perché oscurato da un invadente chiacchiericcio.
La vacanza deve dunque contemplare una scelta che, in qualche modo, si discosti dalle tendenze stagionali. Ci sono cinque mete, dimenticate anche dagli influencer di viaggio più accaniti, che sono tranquille tutto l’anno. Qui potete davvero staccare la spina.
Dove staccare la spina? Cinque mete isolate
- Isole Marshall: 6mila visitatori annuali. Ci troviamo in Oceania, Pacifico settentrionale. L’area è composta da due arcipelaghi, quello di Ratak e Ralik. La capitale è Majuro. La pessima pubblicità storica ha implicato un significativo ridimensionamento del flusso di viaggiatori, poiché tra il 1946 e il 1958 alcune isole vennero utilizzate per i test atomici. Rifiuti radioattivi e suolo inquinato vennero gradualmente riqualificati nei decenni;
- Tuvalu: 2mila visitatori annuali. È un paese insulare polinesiano, a metà strada tra Hawaii e Australia. Gli arcipelaghi più vicini sono Samoa, le Figi e Kiribati. La capitale è Funafuti, monarchia parlamentare del Commonwealth. Tralasciando il relax e la possibilità di staccare la spina, è importante sottolineare che il viaggio è piuttosto costoso, soprattutto perché la location è difficile da raggiungere;
- Niue: l’isola ha uno status di libera associazione con la Nuova Zelanda. Registra solo 10mila visitatori annuali. La capitale si trova sulla costiera orientale ed è Alofi. La natura è la vera padrona dell’isola e dunque implica un approccio diretto e coscienzioso. È presente un mare cristallino e diverse spiagge paradisiache. Per raggiungere il luogo sono necessari due giorni di viaggio;
- Samoa Americane: 20mila visitatori annuali. Arcipelago situato le Pacifico meridionale ed è uno stato associato agli USA. La capitale si trova sull’isola principale, è Pagopago. È uno dei territori più lontani dall’Italia, infatti gli abitanti hanno un fuso orario di 13 ore. È un luogo noto soprattutto per le spiagge, che molti visitatori definiscono le più belle del mondo;
- Comoros: tra il Madagascar e il Mozambico, si trova sul lato orientale del continente africano. Conta massimo 28mila visitatori l’anno ed è formato da tre isole vulcaniche: Grande Comore, Mohéli e Anjouan. L’ambiente assomiglia molto alle note Seychelles. Mare cristallino, spiagge tradizionalmente bianche, palme e natura incontaminata.