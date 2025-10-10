Croccante fuori e morbido dentro, la ricetta semplicissima per dei brownies indimenticabili

I brownies sono i famosissimi dolcetti americani realizzati con il burro. Un fine pasto o merenda davvero goloso e con questa ricetta si preparano in maniera ancora più veloce e leggera.

Tra i dolci americani più famosi e facili da fare si annoverano sicuramente i brownies, che potremmo definire come una sorta di biscotti al cioccolato che hanno un esterno leggermente croccante, ma interno morbido e corposo. Serviti solitamente nell’icona forma quadrata, i brownies possono essere arricchiti con le gocce di cioccolato o con le nocciole. La ricetta che segue è davvero semplicissima e anche leggermente più leggera.

La caratteristica principale dei brownies è che sono realizzati con tanto burro, insomma non propriamente i dolci più leggeri da consumare. Tuttavia si trovano ricette più semplici e “leggere” dove il burro è presente ma in quantità inferiori, proprio come quella che vedremo di seguito.

Brownies, la ricetta in versione leggera

In questa versione i brownies risulteranno essere croccantini all’esterno ma super morbidi all’interno; il cacao va a sostituire il cioccolato fondente mentre rispetto alla ricetta originale americana, il burro è in dosi decisamente ridotte. Questo permette di mangiare questi quadrotti con un po’ di leggerezza in più.

Ingredienti

140 gr di burro

260 gr di zucchero semolato

80 gr di cacao amaro

2 uova

70 gr di farina 00

30 gr di gocce di cioccolato

un pizzico di sale

vanillina

Procedimento

Per prima cosa bisogna sciogliere il burro a bagnomaria. In una bowl a parte si unisce il cacao amaro, con lo zucchero, la vanillina (in alternativa si può aromatizzare lo zucchero con il baccello di vaniglia) e si mescola. Si aggiunge poi il pizzico di sale e un po’ alla volta si aggiunge il burro fuso. Ad ogni cucchiaio di burro aggiungo si mescola con la frusta a mano e si lascia incorporare prima di passare all’aggiunta successiva. Dopodiché si aggiunge un uovo alla volta e allo stesso modo lo si fa prima incorporare e poi si aggiunge l’altro. Assorbite le uova, si passa alla farina setacciata. Una volta assorbita anche questa si possono mettere le gocce di cioccolato. Carta forno su una teglia piccola, versiamo l’impasto e inforniamo a forno caldo a 170° per 25 minuti.

Una volta sfornati lasciamoli raffreddare prima di servirli. Per renderli un po’ più golosi si può sciogliere un po’ di cioccolato fondente e cospargerlo sulla superficie. Tagliamo poi a quadrotti prima serviamo.