Croccante fuori e morbido dentro, la ricetta semplicissima per dei brownies indimenticabili

I brownies sono i famosissimi dolcetti americani realizzati con il burro. Un fine pasto o merenda davvero goloso e con questa ricetta si preparano in maniera ancora più veloce e leggera.
Tra i dolci americani più famosi e facili da fare si annoverano sicuramente i brownies, che potremmo definire come una sorta di biscotti al cioccolato che hanno un esterno leggermente croccante, ma interno morbido e corposo. Serviti solitamente nell’icona forma quadrata, i brownies possono essere arricchiti con le gocce di cioccolato o con le nocciole. La ricetta che segue è davvero semplicissima e anche leggermente più leggera.
La caratteristica principale dei brownies è che sono realizzati con tanto burro, insomma non propriamente i dolci più leggeri da consumare. Tuttavia si trovano ricette più semplici e “leggere” dove il burro è presente ma in quantità inferiori, proprio come quella che vedremo di seguito.
Brownies, la ricetta in versione leggera
In questa versione i brownies risulteranno essere croccantini all’esterno ma super morbidi all’interno; il cacao va a sostituire il cioccolato fondente mentre rispetto alla ricetta originale americana, il burro è in dosi decisamente ridotte. Questo permette di mangiare questi quadrotti con un po’ di leggerezza in più.
Ingredienti
- 140 gr di burro
- 260 gr di zucchero semolato
- 80 gr di cacao amaro
- 2 uova
- 70 gr di farina 00
- 30 gr di gocce di cioccolato
- un pizzico di sale
- vanillina
Procedimento
- Per prima cosa bisogna sciogliere il burro a bagnomaria.
- In una bowl a parte si unisce il cacao amaro, con lo zucchero, la vanillina (in alternativa si può aromatizzare lo zucchero con il baccello di vaniglia) e si mescola. Si aggiunge poi il pizzico di sale e un po’ alla volta si aggiunge il burro fuso.
- Ad ogni cucchiaio di burro aggiungo si mescola con la frusta a mano e si lascia incorporare prima di passare all’aggiunta successiva.
- Dopodiché si aggiunge un uovo alla volta e allo stesso modo lo si fa prima incorporare e poi si aggiunge l’altro.
- Assorbite le uova, si passa alla farina setacciata. Una volta assorbita anche questa si possono mettere le gocce di cioccolato.
- Carta forno su una teglia piccola, versiamo l’impasto e inforniamo a forno caldo a 170° per 25 minuti.
Una volta sfornati lasciamoli raffreddare prima di servirli. Per renderli un po’ più golosi si può sciogliere un po’ di cioccolato fondente e cospargerlo sulla superficie. Tagliamo poi a quadrotti prima serviamo.