Shopping in aeroporto: cosa c’è da sapere

Visitare i negozi presenti in aeroporto è molto più che un modo per ingannare il tempo in attesa dell’imbarco. La presenza di shop di lusso, la possibilità di effettuare acquisti a prezzi vantaggiosi e i servizi aggiuntivi offerti da alcuni aeroporti rendono questa esperienza appagante e irrinunciabile per i viaggiatori amanti dello shopping e del risparmio.

Viaggiatori, sì, perché, nella maggior parte dei casi, i negozi aeroportuali si trovano in aree accessibili solo a chi è dotato di una carta d’imbarco. Ad esempio, con l’innovativo servizio gratuito “Pick-up on Return”, i passeggeri in partenza dall’area A dell’aeroporto di Roma Fiumicino, che però preferiscono “volare leggeri”, possono lasciare i prodotti acquistati in aeroporto e ritirarli, con tutta calma, al proprio rientro a Roma, sia presso le boutique sia nei comodi locker (armadietti-depositi) dedicati che si trovano nella Zona “Arrivi” dell’area. In questo articolo andremo a scoprire tutto quello che c’è da sapere per fare shopping nelle aree aeroportuali, dalla procedura per accedere ai negozi ai vantaggi sui quali si può contare.

Come accedere all’area negozi

Sebbene non tutti gli aeroporti siano uguali e ognuno possa prevedere regolamenti interni propri, le modalità di accesso alle aree in cui sono situati i negozi sono pressoché identiche ovunque. Questo dipende dal fatto che, nella maggior parte dei casi, i negozi sono collocati esclusivamente nelle aree di imbarco, ossia dopo il check point.

Dunque, per visitare i negozi e fare shopping, è necessario, in primo luogo, avere un biglietto per un volo aereo in partenza, transito o arrivo presso l’aeroporto in cui si trovano i negozi; in secondo luogo, se si è in partenza, aver effettuato il check in e superato il controllo di sicurezza.

Acquisti a prezzi vantaggiosi: a chi sono riservati

Uno degli aspetti più interessanti dello shopping aeroportuale riguarda la possibilità di effettuare acquisti in negozi duty free o tax free.

Mentre i primi offrono articoli esenti dalle tasse e dalle imposte applicate in una certa nazione, i secondi consentono di acquistare prodotti senza l’IVA.

Sebbene molto appetibili, questi sconti non sono disponibili per tutti i viaggiatori e, in genere, in particolare per quanto riguarda il tax free, sono riservati esclusivamente a chi è diretto verso destinazioni no Schengen extra UE.

Shopping in aeroporto: i servizi aggiuntivi

Ogni aeroporto può offrire ai propri viaggiatori servizi aggiuntivi diversificati, pensati per rendere l’esperienza di viaggio e di shopping ancora più completa e appagante.

Ad esempio, è possibile trovare il servizio di Pick Up on Return, il quale consente a chi viaggia entro i confini nazionali o dell’UE di ritirare gli articoli acquistati al proprio rientro, oppure servizi di personal shopper o di acquisto online e ritiro in negozio.