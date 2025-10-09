Sembra un’astronave tra le montagne innevate, ma è la Spa più incredibile d’Europa (ed è più vicina di quanto pensi)

Oltre ad essere spettacolare per il solo fatto di trovarsi sulla neve, questa Spa è talmente unica da sembrare la base di un’astronave aliena.

Di posti belli se ne vedono molti su Instagram, e il ricordo di averli osservati spesso svanisce insieme allo scroll del dito. Eppure ci sono quelle immagini o clip che rimangono impresse: quei luoghi da sogno che fanno pensare quanto sarebbe bello poterci andare. Talmente belli da spingerci a cercare costi, percorsi e fattibilità del viaggio.

Questo è il caso di Aqua Dome, una meravigliosa Spa all’aperto classificata addirittura come la più bella d’Europa. La nota positiva è che il viaggio è abbastanza accessibile, così come il prezzo (si parte da circa 30 € a persona).

Tutto questo per 22.000 metri quadrati, 12 vasche riscaldate (esatto, niente rischio di affollamento) e una temperatura di circa 36 gradi. Insomma, non sarà di certo il freddo a fermarci. E infatti non lo è stato: noi ci siamo stati e vi assicuriamo che ne vale la spesa. Ma dove si trova questo paradiso terrestre?

Dove si trova la Spa Acqua Dome e perché vale il viaggio

Nel cuore del Tirolo austriaco, a Längenfeld, sorge Aqua Dome, una Spa futuristica incastonata tra montagne innevate e boschi alpini. Da Milano si raggiunge in circa 5 ore di auto (poco più di tre partendo dal Nord-Est), e già il tragitto è parte dell’esperienza: strada panoramica, villaggi pittoreschi e un paesaggio che cambia volto man mano che ci si avvicina alla valle dell’Ötztal. Chi arriva in aereo può atterrare a Innsbruck e proseguire in treno o autobus, con collegamenti comodi e frequenti fino alla località termale.

Una volta arrivati, il colpo d’occhio è incredibile: una distesa immensa di benessere con vista sulle Alpi e le iconiche vasche sospese che di notte sembrano davvero astronavi galleggianti. C’è l’area Spa 3000 che offre saune panoramiche, bagni di vapore e zone relax con caminetti, mentre percorsi Kneipp, trattamenti personalizzati e persino una palestra con vista completano l’esperienza.

Nei mesi invernali vengono organizzati anche eventi speciali e serate a tema, come bagni sotto le stelle o rituali benessere con musica dal vivo, perfetti per rendere il soggiorno ancora più memorabile.

I prezzi? Più accessibili di quanto si possa pensare: l’ingresso parte da circa 35€, il pass giornaliero completo costa 54€ e con l’area Spa 3000 si arriva a 69€. Per un weekend di puro relax è possibile soggiornare direttamente nell’hotel interno o nelle strutture della zona. Il periodo migliore? Sicuramente quando fa freddo: il contrasto tra neve e acqua calda rende l’esperienza davvero indimenticabile.