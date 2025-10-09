L’odore di chiuso in casa mi infastidiva ma con questi aromi naturali ho ritrovato benessere e buon profumo – viagginews.com

Quello di chiuso è un odore molto sgradevole e persistente in casa. Invece che coprirlo con dei profumatori per ambienti chimici, si possono provare degli aromi naturali molto efficaci.

Mantenere la casa profumata è il sogno di tante persone che ogni giorno provano incensi, candele, profumatori per ambienti di ogni tipo e con ogni fragranza. Questi prodotti possono essere efficaci ma anche piuttosto costosi e molti di loro possono contenere ingredienti tossici, inquinanti e profumazioni artefatti e per niente naturali.

Per combattere la puzza e l’odore di chiuso che normalmente possono aleggiare in casa, si possono provare invece degli aromi naturali da ingredienti che probabilmente si hanno già in dispensa e che costano poco. Ecco come procedere.

Come dire addio all’odore di chiuso in casa con questi aromi naturali

L’odore di chiuso è molto fastidioso da sopportare ma purtroppo basta lasciare una stanza o la casa chiusa per pochi giorni per ritrovarsi invasi da questo tanfo appena aperta la porta. Per fortuna bastano pochi ingredienti e aromi naturali per dire addio a questo sgradevole puzzore e trasformare l’atmosfera, rendendola fresca e salubre.

Si tratta di usare ad esempio le foglie di alloro e i chiodi di garofano che sono molto efficaci: in particolare le prime riescono a neutralizzare l’odore stagnante tipico degli ambienti poco areati. Sarà sufficiente metterle in un piccolo sacchettino di stoffa e riporlo negli armadi o nei cassetti per eliminare gli odori sgradevoli, scoraggiando anche la presenza di tarme e insetti.

Se le foglie vengono bruciate in una ciotola resistente al calore, sprigionano un aroma simile a quello dell’eucalipto, ideale per dare nuova vita a una stanza chiusa. I chiodi di garofano, pur essendo piccoli, invece, riescono a rilasciare il loro gradevole profumo. Si possono usare in vario modo ad esempio infilzandoli in un’arancia oppure mettendoli in dei batuffoli di cotone inumiditi.

Si possono anche combinare con le foglie d’alloro, bollendoli insieme, oppure in una semplice ciotola di acqua calda: il risultato sarà un piacevole odore, non opprimente, ma che elimina subito quello di chiuso. Ancora si possono creare dei sacchettini profumati da mettere negli armadi o nei cassetti. Un’altra idea è quella di mettere i chiodi di garofano in una candela accesa, oppure creare un pot-pourri casalingo, arricchito con scorze di agrumi essiccate e un pizzico di cannella.