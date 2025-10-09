Avevo voglia di dare una rinfrescata ai tappeti e con questi 3 ingredienti naturali ce l’ho fatta – viagginews.com

Lavare i tappeti non è difficile come si crede: bastano 3 ingredienti naturali ed economici per dare loro una rinfrescata rendendoli più salubri e sicuri.

I tappeti in casa donano un tocco personale e di colore ad ogni ambiente. Esistono di vari colori, materiali, forme e dimensioni e ognuno può trovare quello più adatto ai propri spazi e alle proprie esigenze. Anche se spesso si trascurano, anche questi andrebbero puliti regolarmente. E, dato che molti di loro non possono essere messi in lavatrice, la soluzione sarebbe portarli in lavanderia.

Oppure si possono usare 3 ingredienti naturali per dare loro una rinfrescata. Si tratta di prodotti che molto probabilmente sono già in dispensa, naturali ed economici, a differenza di quelli chimici e aggressivi presenti in commercio. Ecco allora come procedere per pulire i tappeti.

I 3 ingredienti naturali ed economici per pulire i tappeti

I prodotti aggressivi presenti in commercio possono essere costosi ma soprattutto troppo aggressivi per pulire i tappeti. Per questo, se si vuole dare loro una rinfrescata, si possono usare 3 ingredienti naturali ed economici, che probabilmente si hanno già in casa. Si tratta del bicarbonato di sodio, che assorbe i cattivi odori e rinfresca le fibre, dell’aceto bianco, che igienizza e toglie le macchie, e del limone che dona una fresca nota agrumata e ha proprietà antibatteriche leggere.

Sarà sufficiente cospargere il bicarbonato di sodio sul tappeto e lasciar agire per mezz’ora o, meglio ancora, per tutta la notte. Poi rimuovere la polvere residua con l’aspirapolvere. A questo punto preparare una miscela con acqua tiepida, aceto e qualche goccia di limone per agire sulle macchie resistenti. Tamponare delicatamente con un panno in microfibra, evitando di bagnare troppo le fibre.

Le macchie dovrebbero andare via abbastanza facilmente. Con questo mix di bicarbonato, aceto e limone, i tappeti saranno rinfrescati e profumati. Questi infatti sono 3 ingredienti sostenibili per l’ambiente, che rispettano le fibre e i colori dei tappeti senza rilasciare residui tossici. Costano poco e sono quasi sempre presenti in casa. Questo rimedio si può usare ogni volta che si voglia dare una rinfrescata ai propri tessili, in maniera delicata e gentile, senza fare grandi spese.

Infatti questa è una procedura facile e soddisfacente per togliere lo sporco e le macchie dai tappeti ed anche per rilasciare un fresco profumo di agrumi sui propri tessili.