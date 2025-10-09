3 viaggi in montagna da fare a ottobre 2025: paghi poco e ti diverti – viagginews.com

Vuoi viaggiare in montagna a ottobre 2025? Ecco alcune mete in cui potresti andare senza spendere tanto.

L’autunno è la stagione perfetta per godersi la montagna senza spendere una fortuna. Ottobre, in particolare, offre paesaggi mozzafiato, poca folla e prezzi più bassi rispetto all’alta stagione estiva o invernale.

Se cerchi un’esperienza autentica, all’aria aperta, e a basso costo, ecco tre viaggi in montagna da fare ad ottobre 2025 che ti garantiranno divertimento e risparmio.

3 viaggi in montagna per ottobre 2025

Val di Fiemme (Trentino-Alto Adige)

La Val di Fiemme è una delle mete più accessibili e spettacolari delle Dolomiti. In ottobre, i boschi di larici e abeti si tingono di giallo e arancione, creando uno dei foliage più belli d’Italia. Il vantaggio? Le strutture turistiche applicano tariffe scontate fuori stagione e molti sentieri sono ancora percorribili senza neve.

Parco Nazionale della Majella (Abruzzo) – Trekking selvaggi e borghi

Il Parco della Majella è la meta perfetta per chi cerca natura incontaminata e un contatto profondo con la montagna. Meno turistico rispetto alle Alpi, l’Abruzzo è anche una delle regioni più economiche per viaggiare. Ottobre regala giornate fresche e limpide, perfette per escursioni e gite nei borghi.

Tra le esperienze più appaganti, c’è la salita al Monte Amaro (2.793 metri), una delle vette più alte dell’Appennino, ideale per escursionisti esperti in cerca di panorami mozzafiato.

Nei dintorni, vale la pena visitare borghi autentici come Pacentro o Caramanico Terme, ricchi di storia, architettura tradizionale e atmosfere d’altri tempi. E per chi ama la buona cucina, le soste gastronomiche non mancano: con pochi euro si possono gustare arrosticini, formaggi tipici e ottimi vini locali.

Alpi Apuane (Toscana)

Le Alpi Apuane, in provincia di Lucca e Massa-Carrara, sono una destinazione ancora poco battuta. Qui la montagna si fonde con il mare, regalando panorami unici e un clima mite anche a ottobre.

I costi, soprattutto nei piccoli paesi dell’entroterra, sono molto contenuti.

3 consigli per risparmiare ulteriormente quando viaggi in montagna

Per risparmiare durante un viaggio in montagna a ottobre, è utile adottare qualche accorgimento. Muoversi in treno o con il car sharing è una soluzione intelligente: molte località sono ben collegate con i trasporti pubblici, il che permette di ridurre notevolmente le spese di viaggio.

Anche prenotare con un po’ di anticipo fa la differenza, perché ottobre è sì bassa stagione, ma le offerte migliori tendono a esaurirsi rapidamente.

Infine, per contenere i costi senza rinunciare alla qualità, è sempre consigliabile mangiare nei locali gestiti da famiglie del posto, come agriturismi o trattorie tradizionali, evitando i ristoranti turistici spesso più costosi e meno autentici.