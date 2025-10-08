Una bambina svanita nel nulla si aggira nei sotterranei: il castello dei fantasmi esiste davvero, ecco dove si trova

Se non credi nei fantasmi, dopo aver visitato questo castello ti ricrederai: le urla di una bambina scomparsa anni fa provengono dai sotterranei.

C’è chi ci crede e chi no ma, dopo aver visitato questo imponente castello, il dubbio sorge a tutti. La leggenda vuole che una bambina scomparsa tanti anni fa si aggirerebbe per i sotterranei. Qualcuno sostiene di averla sentita proprio nell’anniversario della sua scomparsa.

Sarà vero? Nessuno può saperlo con certezza ma l’Autunno è la stagione ideale per visitare questo castello. Non dovrai andare in Romania e nemmeno in Scozia o in qualche paese lontano: il castello dei fantasmi più famoso al mondo si trova in Italia ed è bellissimo anche se decisamente inquietante. Però, almeno una volta nella vita, merita una visita soprattutto in questa stagione. Ogni anno milioni di amanti del paranormale o anche di semplici curiosi entrano tra le sue mura per cercare qualcosa che indichi la presenza di questa misteriosa bambina. Prepara la valigia e, soprattutto, preparati ad un’avventura unica che ti ricorderai per tutta la vita.

Ecco dove si trova il castello dei fantasmi: preparati a tremare

L’Autunno è la stagione perfetta per andare alla scoperta dei borghi e dei castelli più suggestivi d’Italia e d’Europa e nel nostro paese ce ne è uno davvero particolare, che si distingue da tutti gli altri per una misteriosa presenza: il fantasma di Azzurrina, una bambina scomparsa tantissimi anni fa e che, a quanto pare, si aggirerebbe tra i sotterranei.

Azzurrina era una bambina albina. I genitori per non far vedere che la loro figlia era diversa dagli altri bimbi a che aveva i capelli bianchi, tentarono di tingerglieli senza tenere conto del fatto che la tinta scura avrebbe fatto reazione con il colore naturale dei capelli della piccola. Il risultato fu che la bambina si trovò con la chioma completamente azzurra e, da qui, il soprannome di Azzurrina.

La bambina, in realtà, si chiamava Guendalina e scomparve il 21 giugno del 1375. Il suo cadavere non fu mai trovato e per questo molti pensano che sia stato nascosto nel castello e che si aggiri ancora lì. Ma di quale castello si tratta? Del castello di Montebello, situato sulle colline di Rimini. La leggenda narra che ogni 5 anni, proprio il 21 giugno, dai sotterranei del castello si senta provenire un suono inquietante che sarebbe proprio la voce di Guendalina/Azzurrina.

Il 21 giugno del 1990 furono effettuate delle registrazioni con strumenti di precisione e, in effetti, oltre al suono della pioggia e dei tuoni si sente un rumore anomalo. Il castello di Montebello è aperto al pubblico: può essere visitato di giorno ma, in alcune occasioni, anche di notte e i visitatori possono ascoltare le registrazioni effettuate quella famosa notte del 1990 in modo da farsi un’idea.