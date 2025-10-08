Sembra di tornare nel Medioevo, è uno dei borghi più suggestivi d’Italia: chiese, torri e vicoli senza tempo

In Umbria c’è un piccolo borgo arroccato su di uno sperone che è uno dei Borghi più belli d’Italia, tra stradine acciottolate, torri che sovrastano il paese e panorami che tolgono il fiato.

Arroccato su uno sperone della Valnerina, in Umbria, si trova Arrone borgo medievale incantevole e inserito nelle lista dei Borghi più belli d’Italia. Un piccolo angolo nella provincia di Terni che sa di pace e tranquillità.

Il borgo è stato fondato nel IX secolo dalla famigli di nobili Arroni da cui, come si può ben capire, il paese prende il nome. La zona tutta via è abitata dal II secolo a. C. come dimostrano alcuni ritrovamenti archeologici.

Il piccolo borgo è un altro perfetto esempio di cittadina medievale; al paese, infatti, si entra attraversando un’antica porta e da lì inizia il percorso nel cuore del borgo, tra stradine acciottolate e case in pietra lungo le quali si raggiunge i luoghi di interesse che pure non mancano.

Arrone, dal borgo alle cascate delle Marmore

Arrone è stato fondato sullo sperone lungo la riva sinistra del fiume Nera, a breve distanza dalle Cascate delle Marmore. Una volta arrivati nella parte alta del borgo si può facilmente ammirare l’antica struttura medievale costruita intorno al castello voluto dagli Arroni; ancora oggi l’abitato è circondato da torri e cinte murarie che un tempo servivano per difendere la strada che univa le terre di Rieti a quelle di Spoleto.

Arrone è oggi costituita da tre nuclei abitativi; l’ultimo di questi è il più recente e si trova nella parte pianeggiante, ma di interesse sono gli altri due nuclei chiami La Terra e Santa Maria. Il primo di questi è rappresentato proprio dal nucleo primordiale eretto intorno al castello, qui passeggiando per le stradine si arriva alla Chiesa di Sa Giovanni Battista esempio di costruzione gotica del 1400 con affreschi importanti dell’arte umbra.

Lì vicino si trova poi l’arco di San Giovanni, anch’esso di stile gotico e che serve a collegare le due parti più antiche del borgo. Nella parte di paese chiamata Santa Maria si trovano la torre degli olivi e il campanile civico, ma anche la cinquecentesca Chiesa di Santa Maria dell’Assunta con affreschi e statue in terracotta.

Trovandosi immersa nella natura umbra, da Arrone è facile partire anche alla scoperta naturalistica. Il borgo si può definire come la capitale degli sport a contatto con la natura: la presenza del fiume Nera garantisce la possibilità di fare giri in canoa ma anche rafting vista la presenza delle vicine Cascate della Marmore, sempre affascinanti da visitare. Senza considerare i diversi percorsi trekking o in mountain bike fino alla possibilità di fare arrampicate.