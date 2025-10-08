On the road in Italia: le strade più belle alla ricerca di luoghi spettacolari

Chi dice che per un bel viaggio on the road bisogna aspettare di andare in America? Pure in Italia ci sono strade che attraversano luoghi spettacolari.

In attesa di Route 66 alleniamoci ai viaggi on the road partendo alla scoperta delle strade panoramiche più spettacolari che ci sono in Italia. Non serve prendere un aereo per godere di un’esperienza unica che può cambiare la propria visione del mondo e le priorità nella vita.

“On the road” è un’espressione inglese che si traduce con sulla strada o per la strada. Indica, dunque, un viaggio che si fa percorrendo chilometri e chilometri di strade. Nell’ideale collettivo il migliore viaggio on the road è l’Historic Route 66 che collega Chicago e Santa Monica toccando otto stati. Parliamo di 3.940 chilometri di percorso.

Ridimensioniamoci e fermiamoci in Italia, nella nostra bella penisola che in quanto a paesaggi e panorami non ha nulla da invidiare a nessuno. Prima di volare altrove, dunque, meglio approfondire la conoscenza con il territorio in cui viviamo e che ha tanto da mostrare. Un primissimo esempio di come vivere uno spettacolare viaggi on the road è la Statale 163, una delle strade più belle al mondo collegando vari comuni della Costiera Amalfitana.

Gli itinerari on the road più belli d’Italia

La Statale 163 con i suoi 60 chilometri di costa incontra Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano. Non c’è bisogno di presentazioni per queste bellezze (e non sono tutte) che si incontrano lungo la strada. Curve a gomito, rocce a strapiombo, un mare cristallino dai colori intensi, il fascino di questa on the road è incredibile e sarà divertimento puro al volante.

Interessante anche la SS 48 la Grande Strada delle Dolomiti. Mostra paesaggi unici al mondo, permette di raggiungere rinomate località turistiche e luoghi di montagna spettacolari. Oltre alle meraviglie che la circondano, questa strada lunga 182,1 chilometri ha anche un valore storico. é l’opera di ingegneria risultata fondamentale per lo sviluppo del turismo e l’accesso alle Dolomiti.

La SP 146 della Val D’Orcia attraversa un paesaggio tutelato dall’Unesco, per i giovani parliamo di luoghi molto instagrammabili per quanto sono belli. Colline con cipressi, borghi medievali, sfumature di colori sorprendenti. Altrettanto magnifici i paesaggi da vedere percorrendo la strada panoramica del Lago di Garda. Nello specifico la strada della Forra è tra le più belle al mondo. Canyon strettissimi, gallerie buie, ponti sospesi nel vuoto, il percorso è perfetto per chi viaggia in moto. Potrà sentire alternativamente il rombo del motore e il rumore dell’acqua e godere del panorama uscendo da ogni curva.