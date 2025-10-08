Fiori di zucca, così non li hai mai mangiati (e non potrai più farne a meno)

Una ricetta veloce, facile e sfiziosa per utilizzare in maniera differente i fiori di zucca e prepararci un primo da leccarsi i baffi.

Stanchi di fare i fiori di zucca sempre allo stesso modo? Allora questa è la ricetta che fa per voi; un primo facile e veloce che permette di utilizzare diversamente i fiori di zucca, che si pestano, così da preparare un primo piatto davvero godurioso.

Si chiama fiore di zucca ma sappiamo tutti che in realtà questo fiore accompagna le zucchine; si tratta probabilmente della varietà di fiore edibile più utilizzata in cucina e con la quale si possono preparare ricette davvero deliziose.

La tradizione italiana vuole che li si utilizzi soprattutto per fare preparazioni che ne richiedono la frittura: si fanno ripieni e poi fritti in pastella, si preparano delle deliziose frittelle che ovviamente vanno fritte. I fiori di zucca però sono buoni anche per preparare salse cremose con cui condire la pasta, come nella ricetta che vi consigliamo di seguito.

Spaghetti con “pesto” ai fiori di zucchine, una vera bontà

Questa ricetta è talmente veloce e facile che si prepara nel tempo di cottura della pasta. Può essere quindi un’utile idea salva pranzo, senza però rinunciare al buon gusto e facendo bella figura. A ben guardare questa ricetta è una versione scomposta dei fiori di zucca ripieni nella versione napoletana, dove si usano la ricotta e le alici prima dell’immersione in pastella e poi la frittura.

Ingredienti per 2 persone

200 gr di spaghetti

250 gr di ricotta di pecora

15 fiori di zucca

3 alici sottolio

20 gr di parmigiano grattugiato

20 gr di pecorino grattugiato

50 gr di pinoli

olio evo qb.

Sale e pepe qb.

N.B. servirà il mortaio

Procedimento

Trattandosi di un primo che si prepara nel tempo di cottura della pasta la prima cosa da fare non può che essere quella di mettere l’acqua in pentola e al bollore lasciar cuocere gli spaghetti il tempo necessario. Nel frattempo si può passare a preparare la salsa. I fiori di zucca vanno puliti -eliminando torsolo esterno e pistillo- quindi lavati ed asciugati. A questo punto li si può tagliuzzare leggermente e versati nel mortaio (tenendone qualcuno da parte per la decorazione), iniziando a pestarli proprio come si fa con il classico pesto. Pian piano si aggiungono le alici anche queste tagliate grossolanamente, i formaggi grattugiati, un pizzico di sale e l’olio evo. Si continua a lavorare fino a quando non si avrà una cremina. In una terrina a parte si stempera la ricotta con un po’ di acqua di cottura. Si aggiunge sale e pepe e si mescola. Per un tocco di croccantezza si tostano leggermente i pinoli in padella. Quando siamo pronti a scolare la pasta, si mescola il pesto alla ricotta e si versano gli spaghetti e si amalgama il tutto.

A questo punto si può impiattare e prima di servire aggiungere i pinoli tostati e i fiori di zucca messi da parte per la decorazione e tagliati a listarelle.