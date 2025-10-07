Vuoi risparmiare sul riscaldamento? Scopri cosa cambiare nella tua casa per farlo – Viagginews.com

Bollette troppo care? Inizia a risparmiare sul riscaldamento e scopri cosa cambiare nella tua casa per ridurre i costi.

L’arrivo della stagione autunnale coincide per molti italiani con il momento in cui fronteggiare le tanto temute bollette, uno dei temi più affrontati negli ultimi anni. Complice un caro vita sempre più problematico, l’arrivo di una bolletta domestica rappresenta per molti un vero e proprio incubo.

Risparmiare sulle bollette di luce, gas e acqua, difatti, è diventato un obiettivo sempre meno realistico per chi, mese dopo mese, fatica ad equilibrare i conti. In particolare, è l’aumento dei costi sul riscaldamento a preoccupare le famiglie italiane durante i mesi più freddi dell’anno.

Adottare una serie di piccole abitudini quotidiane, dunque, costituisce la soluzione più efficace per ridurre i costi in uscita e risparmiare sulle bollette del mese. Per risparmiare sul riscaldamento, in particolare, è fondamentale attenzionare questo dettaglio in casa spesso sottovalutato.

Risparmia sul riscaldamento: cambia questo in casa tua

Sempre più note nel vocabolario del buon risparmiatore, le pompe di calore rappresentano oggi una valida soluzione per chi vuole abbattere i costi del riscaldamento in bolletta mese dopo mese. A differenza di una caldaia classica, la pompa di calore prende energia da una fonte a bassa temperatura, trasferendola all’interno dell’abitazione e trasformandola in calore. Non solo efficace per il periodo invernale, in estate la pompa di calore può invertire il processo e rinfrescare gli ambienti.

Nonostante l’investimento iniziale possa sembrare eccessivo, usufruendo dell’Ecobonus è possibile abbattere i costi con una detrazione disponibile fino al 50% per la prima casa. Fino ad un tetto massimo di 30.000 euro, difatti, sarà possibile richiedere e usufruire dell’Ecobonus per la prima e la seconda abitazione sul territorio italiano. La detrazione coprirà non solo l’acquisto e l’installazione dell’impianto, ma anche eventuali opere di muratura, idraulica ed elettriche necessarie.

L’installazione di pompe di calore può rientrare, inoltre, in altre forme di sostengo attualmente disponibili per i cittadini. Tra queste, spiccano il Bonus ristrutturazione, il Superbonus e anche il Bonus mobili, il quale permette di detrarre fino al 50% su arredi ed elettrodomestici destinati a case in fase di ristrutturazione. Per ottenere la detrazione, sarà sufficiente presentare la documentazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori in casa e la cifra verrà restituita sotto forma di 10 quote annuali di pari importo.