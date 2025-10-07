A dirlo è proprio la scienza, ecco perché le donne vivono più a lungo degli uomini

Un vecchio adagio popolare, ma anche la vulgata popolare, sostengono che le donne sono più longeve degli uomini. Ma è davvero così? Cosa dicono la scienza e la statistica.

In Italia vivono 30 milioni di donne e poco meno di 29 milioni di uomini. Il 51,1% della popolazione, quindi è di genere femminile. Ma il dato che sorprende, fonte ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica è che le donne italiane hanno una vita media di 73,8 anni contro una vita media degli uomini italiani di 68,4 anni. Una differenza importante, sostanziale, netta di oltre 5 anni. Un fattore che, inevitabilmente, influenza vari aspetti della società italiana.

In primo luogo, l’aspetto sociale. La maggior sopravvivenza femminile pone lo Stato nella condizione di dover garantire la salute e la sicurezza personale delle donne più anziane. In secondo luogo, l’aspetto economico. La dove la statistica viene confermata ci troviamo di fronte alla necessità di sostenere economicamente (pensiamo alle pensioni di reversibilità) le donne che sopravvivono ai mariti o ai compagni.

La maggiore longevità delle donne è confermata dalla scienza

Tutti fattori che necessitano di scelte di politica economica e di politica sociale affatto banali. Scelte che vanno non solo studiate e messe in atto ma anche, e soprattutto capite. Ed è per questo che di recente una importante ricerca internazionale ha fornito alcune risposte chiare e definitive a quello che sono in apparenza è un detto popolare. Ovvero che le donne sono più longeve degli uomini.

Ad avvalorare a livello scientifico questa affermazione è la ricerca dei tecnici de del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Leipzig in Germania. Una ricerca che ha dato un risultato che non ammette repliche. Le donne vivono più a lungo in primo luogo perché nel proprio DNA è iscritta un istruzione, una sorta di “assicurazione genetica”, che permetto loro di essere più resistenti, meno esposte alla malattia e più stabili.

Fisicamente parlando. Tutti questi elementi, combinati insieme ed uniti al fatto che per natura le donne hanno un ruolo attivo maggiore di quello degli uomini nella nascita della prole, ne fanno una sorta di corazza che le ripare dai classici rischi di morte anticipata rispetto alla statistica. Ovvvero meno rischio di infarto e inferiore rischio di contrarre un tumore. Le principali cause di morte in senso assoluto