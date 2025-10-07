3 scarpe da avere nell’armadio nell’autunno/inverno 25-26: ecco i modelli migliori – viagginews.com

Quali sono le migliori scarpe dell’autunno/inverno 25-26? Scopriamolo assieme.

L’autunno e l’inverno 2025-2026 portano con sé un mix perfetto tra funzionalità e stile. Le passerelle e lo streetwear parlano chiaro: la scarpa non è più solo un accessorio, ma un elemento chiave del look, capace di raccontare la personalità e lo stile di chi la indossa.

Se stai pensando di rinnovare il tuo guardaroba per la stagione fredda, ecco 3 modelli di scarpe imprescindibili che uniscono comfort, tendenza e versatilità.

3 scarpe must have autunno/inverno 25-26

Gli anfibi chunky si confermano protagonisti anche per l’A/I 25-26, ma con un tocco più raffinato. Le suole sono importanti, i volumi decisi, ma le linee diventano più pulite, ideali anche per look più minimali o sofisticati.

Perfetti con jeans skinny, pantaloni cargo o anche sotto gonne midi in lana, gli anfibi tornano in colori neutri come nero, grigio fumo e cuoio, ma anche in tonalità più inaspettate come il verde muschio o il bordeaux. Materiali di punta: pelle spazzolata, nabuk e dettagli in shearling.

Oltre allo stile, offrono grande resistenza al freddo e alla pioggia – un must nelle giornate più uggiose. Gli stivali alti al ginocchio tornano con forza tra le tendenze principali dell’autunno/inverno 25-26.

A differenza degli anni passati, però, si punta su modelli essenziali e dal taglio pulito, in pelle liscia o effetto second skin, spesso con tacco medio-largo per unire femminilità e comfort. Ideali sia sopra leggings e pantaloni aderenti, sia abbinati a vestiti in maglia o gonne longuette, sono l’elemento perfetto per chi cerca uno stile elegante ma contemporaneo.

Le tonalità più viste? Nero lucido, testa di moro, crema e grigio talpa. Tra i modelli più cool, emergono anche quelli con punta squadrata o dettagli metallizzati, in stile anni ’90 rivisitati. Le sneakers non conoscono stagione, ma per l’inverno 2025-2026 si evolvono in versioni più robuste e tecniche, senza perdere il loro DNA casual.

Le nuove sneakers invernali combinano design futuristico e materiali resistenti, con suole antiscivolo e rivestimenti termici. Dominano i modelli mid-top o high-top, spesso con imbottiture interne, tomaie in Gore-Tex, suede impermeabilizzato o mesh tecnico.

L’estetica è ispirata all’escursionismo urbano, ma adattata alla città. Perfette per i look più sportivi, ma anche da mixare con outfit sartoriali per un effetto “urban chic” molto in voga. I colori? Bianco sporco, grigio ghiaccio, beige, e accenti fluo o metallizzati per i più audaci.

Marchi da tenere d’occhio? Adidas x Craig Green, Salomon ACS Pro, New Balance 9060, e le nuove collezioni di On Running.