Vai in vacanza dove vuoi senza spendere un euro: ti svelo il mio trucco

Non vedi l’ora di ripartire per la prossima vacanza ma non hai un euro? Ti svelo come soggiornare dove vuoi completamente gratis.

Ti do una cattiva notizia: alla prossima estate mancano ancora parecchi mesi. La buona notizia, però, è che non dovrai aspettare così tanto per ripartire e goderti un’altra bella vacanza in un posto a tua scelta. E ti dirò di più: non dovrai attendere nemmeno la settimana bianca.

L’Autunno è una stagione meravigliosa per viaggiare: tutto costa meno e, soprattutto, la maggior parte delle città sono meno affollate e si possono visitare con più tranquillità. Le vacanze estive, a dirla tutta, tra caldo e calca di persone ovunque sono tutto fuorché rilassanti.

Il problema, come sempre, è questo: le nostre finanze. Se abbiamo già speso un botto per farci le vacanze a luglio o ad agosto, ora non ci resta quasi più nulla per goderci una settimana da qualche parte. Dunque pure se avessimo le ferie al lavoro, come fare? Ho io la soluzione: esiste un modo per andare dove vuoi fino ad una settimana senza pagare nemmeno un euro. Non ci credi? Ti spiego tutto nel prossimo paragrafo.

Vacanze gratis: vai dove vuoi e non paghi nemmeno 1 euro

Non vedi l’ora di partire per una nuova avventura ma il tuo portafoglio ti dice chiaramente che non puoi andare oltre il portone del tuo condominio? Non ti preoccupare: c’è un modo semplicissimo per alloggiare dove preferisci e non spendere nemmeno 1 euro.

Se per vacanza intendi la classica vacanza del turista che vuole stare nella Spa di qualche resort tutto il giorno allora purtroppo non ho la soluzione. Se, invece, alla vacanza in Spa preferisci un’esperienza fuori dal comune in cui non solo vedere un posto nuovo ma fare amicizia con tante persone provenienti da tutto il mondo, allora la Settimana del Baratto è la tua occasione. Dal 17 al 23 novembre potrai soggiornare gratuitamente in una delle tantissime strutture che aderiscono all’iniziativa.

Alloggio e pasti saranno totalmente gratuiti: tu dovrai solo provvedere alle spese relative al viaggio o ad eventuali uscite, escursioni, cene fuori una volta che ti troverai lì. Questa vacanza, a dirla tutta, non sarà proprio gratuita ma pagherai con le tue competenze, sfruttando le tue abilità e i tuoi interessi. Dunque niente pagamenti in denaro ma potrai, ad esempio aiutare la struttura che ti ospiterà nella preparazione dei pasti o nella manutenzione dell’orto.

Oppure potrai imbiancare le pareti di alcune stanze o, ancora, creare un sito nuovo o una nuova pagina social Insomma ogni struttura ha esigenze diverse e tu potrai scegliere quella che più ti piace e che è maggiormente in linea con quello che sai fare. Per tutte le informazioni e per prenotare la tua struttura preferita puoi visitare direttamente il sito settimanadelbaratto.it.