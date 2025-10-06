Saccottini ripieni di cioccolato, la coccola dolce da preparare in casa per una colazione da urlo

Saccottini ripieni di cioccolato? Prepararli è un gioco da ragazzi, con poche accortezze la tua giornata partirà con il sorriso

Con l’arrivo della stagione più fredda, inutile negarlo, sono tantissimi quelli che amano concedersi una coccola e per farlo si cimentano nella preparazione di gustosissime ricette. In questo contesto non possiamo proprio non citare i saccottini ripieni di cioccolato.

Quest’ultimi diventano i protagonisti a colazione, non solo per la loro bontà, ma anche perché prepararli è un gioco da ragazzi. Oggi vogliamo, a tal proposito, fornirvi tutti i dettagli che riguardano la loro preparazione per intenderci vi parleremo degli ingredienti da recuperare e i passaggi da seguire. Se siete pronti possiamo iniziare e scoprire tutto quello che c’è da fare. A voi non resta che prendere nota.

Saccottini ripieni di cioccolato: una bontà per iniziare al meglio la giornata

I saccottini ripieni di cioccolato sono una delizia per il palato e rappresentano il modo per cominciare al meglio la giornata. La loro preparazione è alla portata di chiunque, ragion per cui abbiamo deciso di mostrarvi tutti i dettagli, così da fare un figurone con amici e parenti. Con l’arrivo delle temperature più basse sono moltissimi quelli che amano gustare preparazioni appena sfornate e allora perché non scoprire tutti i passaggi da seguire?

Chi vorrà potrà anche prepararli per una merenda dal sapore inconfondibile, fatta questa lunga premessa non resta che capire cosa è necessario procurare e soprattutto quali passaggi seguire per un risultato inconfondibile. Questa prelibatezza è in grado di mettere tutti d’accordo e anche i più piccoli cominceranno la giornata con il sorriso. Se siete pronti possiamo iniziare e scoprire tutto quello che c’è da fare. Le dosi che vi stiamo per fornire sono adatte per la preparazione di 10 saccottini.

Farina Manitoba 500 grammi;

Burro a temperatura ambiente 185 grammi;

Zucchero 100 grammi;

Latte intero 110 grammi;

1 Tuorlo di uova medie;

3 Uova medie

Miele 33 grammi;

Sale fino 5 grammi;

Lievito di birra fresco 15 grammi.

Per la farcitura

260 grammi Cioccolato fondente.

Per spennellare

1 Tuorlo di uova medie;

Panna fresca liquida 30 grammi.

Dopo aver procurato tutto il necessario possiamo metterci all’opera. I passaggi, come succitato, sono alla portata di chiunque. All’interno di un grande contenitore versiamo la farina e il latte, subito dopo procediamo aggiungendo il lievito sbriciolato. Subito dopo mescoliamo gli ingredienti e versiamo le uova e il tuorlo e continuiamo a mescolare. Procediamo poi aggiungendo il miele e lo zucchero, dopo 3 minuti, dunque, quando gli ingredienti saranno ben amalgamati aggiungiamo il burro un pezzetto alla volta, solo alla fine aggiungiamo il sale. Lasciamo riposare per circa 5 minuti e una volta trascorso il tempo necessario procediamo facendo delle pieghe di rinforzo. A questo punto il nostro impasto è pronto per la lievitazione, dunque, lasciamo lievitare per circa 2 ore.

Quando l’impasto sarà raddoppiato trasferiamo tutto su una superficie infarinata e procediamo realizzando dei rettangoli di circa 30 cm x 40 cm, subito dopo tagliamo a metà, l’obiettivo è quello di creare 10 pezzi. Ogni piccola sfoglia dovrà essere appiattita delicatamente e subito dopo adagiamo sopra il cioccolato, chiudiamo arrotolando e a metà aggiungiamo nuovamente il cioccolato, continuiamo poi arrotolando e alla fine procediamo pizzicando gli angoli. Una volta pronti è bene collocarli in una teglia rivestita di carta forno, lasciamo lievitare per circa mezz’ora e alla fine si potrà procedere spennellando tuorlo e panna. A questo punto si potrà continuare cuocendo tutto in un forno statico a 200 gradi per circa 15 minuti. I nostri saccottini sono finalmente pronti e la colazione avrà un sapore diverso.