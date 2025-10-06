Ribaltone meteo, dopo giorni di freddo ritorna il gran caldo: tutto cambia da questa data

Dopo giorni di freddo sembra pronto a tornare in Italia il gran caldo con un ribaltone che non ci potevamo aspettare. Cambia tutto in questa data.

Oggi analizziamo un campo che attira sempre molto interesse come quello delle previsioni meteo. L’arrivo dell’autunno è stato repentino e improvviso ora però potrebbero cambiare molte cose.

Abbiamo vissuto un settembre rovente, una coda d’estate che non tutti si aspettavano e che ci ha permesso di prolungare la nostra presenza al mare. Poi però all’improvviso, alla fine del mese scorso, le temperature sono precipitate e siamo stati costretti a dover ritirare fuori piumoni, felpe e anche giacconi.

Ora le previsioni parlano del ritorno del sole e del caldo e anche se non potremo forse andare al mare ci sarà la possibilità di goderci il solito autunno mite che l’Italia si merita ogni anno. Non preoccupatevi dunque del freddo che si è scatenato in questi giorni perché non è il preludio a un inverno anticipato come molti pensano.

Andiamo dunque a scoprire, più da vicino, quelle che saranno le prossime evoluzioni e tutte le novità che riguarderanno l’Italia dal punto di vista meteorologico. Ora in agenda c’è proprio un ribaltone.

Ribaltone meteo, torna il caldo

Il ribaltone in agenda per il meteo italiano è legato all’Anticiclone che porterà a un deciso miglioramento delle temperature dopo che un vortice ciclonico era arrivato dalla Russia portando a maltempo e correnti di aria gelida protagoniste di queste giornate.

Sta per arrivare quella che è conosciuta come “ottobrata” e cioè un mese autunnale dove calano le temperature ma dove si può godere anche di splendide giornate. Domani la giornata partirà con pioggia solo sull’estremo sud, tra Calabria e Sicilia, poi sarà l’anticiclone a dominare il paese.

L’alta pressione porterà una certa stabilità con temperature attorno ai 24°C soprattutto al centro sud. Situazione climatica che andrà via via migliorando in diverse città importanti come per esempio Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Al nord la situazione sarà più complessa con maggiore instabilità, ma nonostante questo già da domani si dovrebbe vedere, anche lì, un miglioramento del tempo un po’ ovunque. Certo siamo in autunno e non possiamo sperare di avere l’estate ancora protagonista, nonostante questo il cielo sarà decisamente più positivo di quanto si possa pensare e le temperature saranno accettabili anche in orari spesso gelidi come la notte e la mattina molto presto.

Attenzione però perché il mese sarà protagonista anche di cambiamenti rapidi che potrebbero riportare a pioggia anche magari solo per un frangente della giornata.