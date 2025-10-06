In hotel e a casa, mai mettere in questo punto la valigia: pericolo altissimo – viagginews.com

Un’abitudine comune e sbagliata può costare molto cara ai viaggiatori: dove non bisognerebbe mai posizionare la valigia e per quale motivo.

Spostarsi da un luogo all’altro è una necessità che è diventata sempre più alla portata di tutti. Se un tempo il viaggio era un lusso riservato a pochi, oggi i mezzi di trasporto consentono collegamenti rapidi e accessibili economicamente.

Qualche fastidio però, resta sempre. Una delle incombenze più odiate è quella della preparazione del bagaglio. Selezionare tutto il necessario per trascorrere una o più giornate fuori, riunirlo in una valigia ed assicurarsi, soprattutto nel caso dell’aereo, di rispettare pesi e dimensioni prestabilite.

Azioni alle quali ormai si è fatta l’abitudine, anche perché il bagaglio resta pur sempre il migliore alleato per una permanenza fuori casa serena. Portare con sé i propri effetti personali dona sollievo, eppure una delle prime cose che si fanno non appena si arriva a destinazione, è aprire la valigia e tirarli fuori.

Lo si fa una volta giunti in hotel e, allo stesso modo, anche quando si rientra a casa. Se disfarla non è sempre comodo, è pur vero che un gesto in apparenza innocuo può renderla tale. Per poterla svuotare con maggiore facilità, la valigia finisce sempre per essere appoggiata sul letto. Ma perché accade e, soprattutto, perché non bisognerebbe mai farlo?

Perché appoggiare la valigia sul letto è sbagliatissimo

Accompagna i viaggiatori nel loro lungo cammino, viene trascinata di qua e di là per poi finire depositata sul primo letto disponibile. Il motivo è semplice: posizionarla su un supporto alto e ampio consente di aprirla e svuotarla agevolmente. Troppo spesso, però, non si tiene conto degli effetti disastrosi che questa semplice azione può avere.

Questo oggetto entra a contatto con le superfici più sporche che incontra, dalle quali può catturare germi e batteri di ogni tipo, oltre che detriti e residui organici. A questo si aggiunge la possibilità che il letto presente nella struttura ricettiva in cui si alloggia sia il luogo in cui risiedono piccoli parassiti e cimici.

Le conseguenze sono comprensibili. La valigia si trasforma in un mezzo sul quale questi nemici dell’igiene vengono trasportati fino alla propria abitazione. Si crea così un circolo vizioso. Il bagaglio sporco viene nuovamente posizionato sul letto di casa, dove può diffondere tutte le impurità e i parassiti che ha “raccolto” durante il viaggio.

Uno scenario che si presenta anche nel caso di borse, borsoni e zaini e che può essere evitato soltanto modificando le proprie abitudini. Una volta arrivati in una struttura ricettiva, la valigia deve essere appoggiata sugli appositi supporti generalmente messi a disposizione. Qualora non fossero presenti, si può optare per tavolini (se sufficientemente resistenti al peso), panche o poltrone.

Quando si torna a casa, invece, il bagaglio dovrebbe essere igienizzato con appositi prodotti disinfettanti, concentrandosi su ruote e fodera esterna. Anche dopo averlo fatto, è preferibile lasciarla sul pavimento. Un piccolo sforzo in più eliminerà il rischio di entrare a contatto con spiacevoli fonti di pericoli.