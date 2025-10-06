3 migliori scarpe da viaggio autunno/inverno 25-26: quali mettere nella valigia – viagginews.com

Ci sono delle scarpe migliori di altre per viaggiare? Sì, per tanti motivi. Ti svelo 3 modelli che stanno facendo davvero faville.

Viaggiare in autunno o in inverno può essere un’esperienza magica: città vestite di nebbia, borghi che profumano di legna e vino caldo, sentieri immersi nel silenzio ovattato del freddo. Ma per godersi davvero ogni momento — e ogni passo — serve un dettaglio spesso sottovalutato: le scarpe giuste. Scegliere cosa mettere in valigia quando si parte per una meta fredda o umida è già una sfida.

Quando si tratta di scarpe, l’equilibrio è delicato: comfort per lunghe camminate, protezione contro pioggia e freddo, leggerezza per non appesantire il bagaglio, e un’estetica versatile che non stoni né nei vicoli di un paesino né in un ristorante di città.

In questa stagione 2025-26, i brand stanno puntando su soluzioni ibride, capaci di unire tecnologia outdoor e design urbano.

Tra le proposte più convincenti, ci sono tre modelli che si distinguono non solo per prestazioni e materiali, ma anche per la loro capacità di adattarsi a viaggi diversi, dalle metropoli del nord Europa ai weekend nelle Langhe o sulle Dolomiti.

3 migliori scarpe da viaggio autunno/inverno 25-26: On Cloud 6 Waterproof

La prima proposta viene dal mondo delle sneaker tecniche: le On Cloud 6 Waterproof sono pensate per chi cammina tanto e vuole restare leggero.

La loro membrana impermeabile permette di affrontare piogge improvvise e marciapiedi bagnati senza rinunciare alla flessibilità e al comfort. Sono scarpe pensate per la città, ma capaci di accompagnarti anche in una camminata nel verde.

Il design minimal le rende adatte anche a un contesto semi-formale, perfette da mettere in valigia se si vuole viaggiare solo con un paio di scarpe.

Sorel Caribou

Per chi invece prevede di incontrare neve, fango o condizioni meteo davvero impegnative, una scelta solida è lo stivale Sorel Caribou, un classico rivisitato che continua a conquistare viaggiatori di ogni tipo.

La sua struttura robusta e impermeabile, combinata a una buona tenuta termica, lo rende perfetto per escursioni o per camminate in città particolarmente fredde.

Certo, il suo stile è più dichiaratamente invernale, ma in cambio offre una protezione impareggiabile. È la scarpa da viaggio da tirare fuori quando il meteo mette alla prova anche i più ottimisti.

Timberland Inch Premium

Infine, per chi cerca una via di mezzo tra stile urbano e resistenza, i Timberland 6 Inch Premium restano una delle scelte più versatili.

Non sono stivali tecnici, ma con un buon trattamento impermeabilizzante diventano compagni affidabili per giornate fredde e piovose.

La loro estetica è ormai iconica, e la qualità costruttiva li rende adatti sia a lunghe passeggiate sia a contesti più curati. Perfetti per chi non vuole rinunciare a un certo stile anche in viaggio.