Semplifica la vita in cucina con questi accessori: non potrai fare più a meno di loro – Viagginews.com

Vuoi rendere la tua esperienza in cucina più semplice? Scopri gli accessori di cui non potrai fare più a meno.

Trascorrere ore in cucina, immersi nella preparazione di piatti per tutta la famiglia, può rivelarsi un’esperienza particolarmente complessa senza i giusti strumenti. Gli accessori da cucina, difatti, fedeli compagni ai fornelli, possono rendere il momento della preparazione dei piatti molto più semplice e veloce.

Complice i ritmi frenetici e la necessità di fare più cose contemporaneamente, dedicare molto tempo alla cucina può inficiare negativamente sull’organizzazione della giornata. In questi casi, per non rinunciare ad un piatto genuino, è fondamentale ricorrere ai giusti accessori per semplificare e ridurre i tempi di preparazione.

Grazie a questi strumenti, sarà possibile guadagnare prezioso tempo libero da occupare con altre attività, senza dover rinunciare a piatti sani. In particolare, questi nuovi modelli di ultima generazione sono in grado di restituire un supporto e delle funzionalità ancora più definite.

Accessori in cucina: questi possono semplificare la vita

Nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale, anche gli elettrodomestici da cucina si sono adeguati alle nuove tecnologie attuali. Per rispondere alle aspettative dei consumatori sempre più specifiche e alle esigenze del nuovo pubblico, le aziende leader del settore stanno proponendo un mix equilibrato tra tecnologia, qualità e supporto intelligente. La versione IA dei classici elettrodomestici da cucina, infatti, è in grado di imparare le abitudini di chi li utilizza e di adattarsi di conseguenza.

Dai forni in grado di riconoscere gli ingredienti, fino ai frigoriferi i quali suggeriscono le temperature ottimali per la conservazione degli alimenti, l’evoluzione della cucina passa anche dall’Intelligenza Artificiale. Tra gli elettrodomestici più economici di questa linea, spicca il robot da cucina NINJA, disponibile a 189 euro su Amazon. Si tratta di un elettrodomestico caratterizzato da più funzionalità, con cinque programmi intelligenti i quali si adattano agli ingredienti scelti e replicano la logica di un cuoco esperto.

Segue nella lista, la friggitrice ad aria Combi 7000 Philips, disponibile a 180 euro su Amazon. Dotata di tecnologia Rapid CombiAir, questa friggitrice adatta il flusso d’aria in modo automatico. Il collegamento con l’app HomeID, inoltre, permette di scaricare ricette da tutto il web e di “insegnare” all’elettrodomestico a prepararle. Di fascia ben più alta, il forno AEG Serie 7000, disponibile a 1.399,99 euro, invece, con il programma AI TasteAssist permette di seguire la cottura dei cibi a distanza e di regolare il forno tramite applicazione.