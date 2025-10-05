Cerchi una meta per una fuga romantica low cost? Questa città è la soluzione ideale – Viagginews.com

Fuga romantica a poco prezzo? Questa località è la soluzione ideale per rilassarsi senza svuotare il conto.

Vivere un weekend romantico, fuori dal caos cittadino, con la propria dolce metà, rappresenta uno dei modi migliori per concedersi un momento di relax. Stare insieme e dedicarsi una breve vacanza, difatti, può aiutare a riconnettersi in modo intimo e profondo con il partner.

Nonostante i benefici di una fuga romantica per la propria vita di coppia, è comune rinunciare ai progetti di viaggio a causa dei costi eccessivi di quest’ultimi. I costi elevati dei mezzi di trasporto e del soggiorno nella località scelta, possono frenare chi vive un momento di difficoltà economica.

In questo scenario, è fondamentale trovare una località adatta alle proprie possibilità economiche e il più incline possibile ai gusti della coppia. Questa meta, in particolare, rappresenta la soluzione ideale di tutti coloro i quali vogliono trovare un luogo economico in cui ricaricarsi.

Fuga romantica a poco prezzo: scopri la meta giusta

Per chi ama le atmosfere da fiaba e gli scenari mozzafiato, il grazioso centro di Bruges nelle Fiandre è la meta perfetta per chi viaggia in coppia. Dichiarata Patrimonio dell’UNESCO, Bruges è senza dubbio la perla delle Fiandre e rappresenta una destinazione facilmente raggiungibile dall’Italia con voli a poco prezzo su Bruxelles. Per chi desidera muoversi con mezzi alternativi, è possibile raggiungere Bruges anche in treno, premurandosi di arrivare prima nella capitale.

Con le sue piazze lastricate di pietra, i ponticelli, i conventi, i mulini e i campanili, Bruges continua a conquistare i visitatori provenienti da ogni parte del mondo, anno dopo anno. Ricca di arte e cultura, Bruges offre ai suoi turisti anche la tranquillità di un centro storico ristretto, ideale per chi ama passeggiare e ammirare le bellezze del luogo. A differenza di molte altre località europee, Bruges si caratterizza per un listino estremamente accessibile in termini di locali e strutture dove soggiornare.

In strutture come bed&breakfast, ostelli o hotel economici, inoltre, il costo di un pernottamento può variare dai 40 ai 50 euro per notte, fino ad un massimo di 80 euro. La città offre, inoltre, la possibilità di acquistare una carta dal costo di 14 euro per accedere a tutti i musei e ai punti di interesse della cittadina con un’unica spesa.