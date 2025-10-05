3 migliori mete italiane per chi viaggia ad ottobre e vuole ammirare il foliage – viagginews.com

Dove puoi ammirare il miglior foliage in Italia? Ti svelo subito le mete più belle.

L’autunno trasforma l’Italia in un vero e proprio spettacolo naturale. A ottobre, boschi, vallate e colline si tingono di rosso, giallo e arancio, regalando scenari mozzafiato.

Per gli amanti del foliage – il fenomeno che segna il cambio di colore delle foglie – ottobre è il mese perfetto per partire. Ecco 3 mete italiane ideali per godersi questo incanto autunnale.

3 migliori mete italiane per chi vuole ammirare il foliage: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Situato tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è una delle migliori destinazioni italiane per osservare il foliage. Questo parco è noto per la sua biodiversità e per i suoi vasti boschi di faggi, aceri, castagni e querce, che in autunno si colorano in modo spettacolare. Tra i percorsi più suggestivi c’è quello che porta all’Eremo di Camaldoli o quello che attraversa la Riserva Integrale di Sasso Fratino, Patrimonio UNESCO.

A ottobre, il clima è ideale per il trekking, con temperature fresche ma ancora piacevoli. Oltre al foliage, è possibile avvistare cervi e caprioli, il cui bramito riecheggia nei boschi. Nel cuore delle Dolomiti, la Val di Funes è una cartolina vivente, specialmente in autunno. I boschi si infiammano di colori caldi e contrastano magnificamente con le cime innevate delle Odle.

Le chiesette di Santa Maddalena e San Giovanni, con lo sfondo montano, sono tra i luoghi più fotografati dell’Alto Adige. Il periodo migliore per visitare la valle è proprio la seconda metà di ottobre, quando la natura è al culmine del cambiamento.

I sentieri che partono dal paese di Funes permettono di immergersi completamente nel silenzio e nei colori dell’autunno, perfetti per chi cerca pace e contatto con la natura. Inoltre, in questo periodo si svolgono numerose sagre dedicate ai prodotti tipici, come lo speck, le castagne e il vino novello.

Meno noto rispetto ad altre mete, il Lago di Scanno è un gioiello incastonato tra i Monti Marsicani, in Abruzzo. Circondato da boschi di faggi, aceri e castagni, il lago assume sfumature incantevoli in autunno. Il percorso ad anello che circonda il lago è perfetto per una passeggiata immersiva, con scorci ideali per gli amanti della fotografia.

Il borgo di Scanno, a pochi passi dal lago, è uno dei più belli d’Italia, con vicoli stretti e botteghe artigianali. Ottobre è un mese tranquillo, lontano dal turismo estivo, il che lo rende ideale per chi desidera un’esperienza autentica e rilassante.

Inoltre, la zona è famosa per i dolci tradizionali e la pastorizia: da non perdere un assaggio di “pan dell’orso” e formaggi locali.