Passatelli fatti in casa proprio come li faceva la nonna: cuocili nel brodo e senti che delizia

Passatelli in brodo, con questa versione sono proprio come li faceva la nonna: una vera delizia per gli occhi e per il palato, da provare subito.

Ci sono piatti che raccontano storie ancor prima di essere assaporati. I passatelli sono uno di questi. Ricetta tradizionale dell’Italia centrale, in particolare di Emilia-Romagna, Marche e Umbria, rappresentano un autentico patrimonio della cucina casalinga. Non si trovano facilmente nei menù turistici, ma sono l’emblema della cucina delle nonne, di quelle domeniche in cui il tempo sembrava rallentare e la casa si riempiva di profumi rassicuranti.

A base di pochi ingredienti semplici e genuini, i passatelli sono la sintesi perfetta della cucina povera, quella che sapeva trasformare gli avanzi in capolavori di sapore. L’impasto, lavorato a mano con cura e attenzione, viene poi “passato” attraverso uno strumento tradizionale simile a uno schiacciapatate a fori larghi, da cui prendono il nome. Il risultato sono piccoli cilindri ruvidi, spessi, irregolari, capaci di assorbire ogni sfumatura del brodo in cui verranno cotti.

La ricetta antica per preparare in casa degli squisiti passatelli

Preparare in casa i classici passatelli non è affatto complicato, basterà semplicemente procurarsi gli ingredienti adatti e seguendo i passaggi, che a breve vi mostreremo, verrà fuori una vera delizia. Allora vediamo subito come realizzare facilmente in casa.

Ingredienti per 4 persone:

Uova 170 g

Pangrattato 140 g

Parmigiano Reggiano grattugiato 100 g

Mezza buccia di limone

Noce moscata q.b.

Sale fino q.b.

Brodo di carne 1 litro

Farina 00 (facoltativa) 10 g

Procedimento:

Grattugiare la scorza di limone, facendo attenzione a non prelevare anche la parte bianca più amara Sbattere le uova per pochi istanti in un recipiente insieme a un pizzico di sale In una ciotola più grande mescolate pangrattato e Parmigiano Reggiano DOP grattugiato Versare anche la farina, aromatizzate con la scorza di limone e la noce moscata grattugiata Unire le uova Amalgamare gli ingredienti con una spatola all’inizio, poi proseguire a mano Si dovrà lavorare a lungo per ottenere un panetto consistente ed elastico Una volta ottenuta la consistenza giusta, prelevare un pezzo d’impasto e inserirlo in uno schiacciapatate a fori larghi almeno 5 mm e schiacciarlo direttamente nel brodo portato a bollore Utilizzare la lama di un coltello per tagliare i passatelli a una lunghezza di circa 5-6 cm

Una volta che tutti i passatelli saranno finiti nel brodo, non resta che aspettare la cottura per poterli subito servire e gustare.